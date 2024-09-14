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خارج الحدود

الحوثيون يحتفلون بالمولد النبوي على السفينة المحتجزة جلاكسي (صور)

الحوثي يحتفل بمولد
الحوثي يحتفل بمولد النبوي، فيتو

تداولت وسائل إعلام يمينة، صورًا تظهر، احتفال جماعة الحوثي بمناسبة المولد النبوي الشريف، على ظهر سفينة جلاكسي ليدر الإسرائيلية، التي استولت عليها الجماعة بسبب العدوان على غزة، في إطار منعها مرور السفن التابعة لـ تل أبيب.

الحوثي يحتفل بالمولد النبوي الشريف 

وقالت وسائل إعلام يمينة: جماعة الحوثي تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف فوق سفينة جلاكسي ليدر التي احتجزتها ضمن عملياتها في البحر الأحمر، لمنع السفن من الوصول إلى مواني إسرائيل.


احتفال جماعة الحوثي على متن سفينة جلاكسي ليدر

ونشرت وسائل الإعلام اليمينة ورواد منصة إكس، صورًا من مظاهر الاحتفال التي قامت بها جماعة الحوثي على ظهر السفينة الإسرائيلية المحتجزة لديها منذ عدة أشهر.


وظهرت سفينة جلاكسي ليدر في الصورة التي تم نشرها، وهي تكتسي بالكامل بالأضواء الخضراء والزينة وتنير البحر الأحمر بمحافظة الحديدة اليمنية، ضمن احتفال جماعة الحوثي.

وكانت جماعة الحوثي سيطرت على سفينة جلاكسي ليدر، وهي سفينة كانت مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، بعد أن أعلنت منع مرور السفن التابعة لإسرائيل أو التي تتجه إليها من المرور في مناطق سيطرتها، حيث نفذت عشرات العمليات ضد هذه السفن على مدار عدة أشهر من حرب غزة.

 

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