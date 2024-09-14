اليوم، قطع المياه عن القاهرة الجديدة لمدة 4 أيام

يستعد جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، لبدء أعمال تنفيذ المرحلة الثانية لروافع ومحطة تنقية المياه بالقاهرة الجديدة، والتي سيترتب عليها انقطاع المياه، عن بعض مناطق بالمدينة، وذلك اعتبارًا من مساء اليوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٩/١٤م، حتى مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٩/١٧م.

وأعلن جهاز المدينة التأهب ورفع حالة الطوارئ بالمدينة إلى الدرجة القصوى خلال أيام (السبت - الأحد - الإثنين - الثلاثاء) المقبلة.

وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطي رئيس الجهاز، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة خلال فترة انقطاع المياه، وأنه تم توفير سيارات مياه لجميع المناطق المتأثرة على مدار الـ24 ساعة، كما تم التنبيه على نواب ومعاوني رئيس الجهاز بالتواصل والتجاوب، والتعامل مع كافة شكاوى السكان واتصالاتهم والعمل بشكل دؤوب ومتواصل على سرعة إيجاد الحلول الفورية لجميع المشكلات.

كما أكد المهندس عبد الرءوف الغيطي، على أن محطات روافع المياه التى لن تتأثر بالأعمال، للتأكيد على جاهزيتها وعملها بطاقتها القصوى، مع مراجعة وتأمين عمل معدات الطوارئ وإضافة أغربة مياه حلوة على مستوى جميع محطات روافع المياه، وذلك لضمان سرعة وسهولة تجهيز وتوفير سيارات المياه على مدار الساعة.

وشدد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على ضرورة تواجد عدد 2 سيارة مياه بكمبوند دار مصر القرنفل بالتجمع الأول، وعدد ١ سيارة مياه بنطاق كمبوند دار مصر الأندلس بالتجمع الثالث، وعدد ١ سيارة مياه بكمبوند جنة بالتجمع الثالث، على أن يتم توجيه باقى سيارات المياه من خلال غرفة العمليات طبقًا لاحتياجات واتصالات السكان، فضلًا عن انعقاد غرفة الأزمات والكوارث ووضع خطة طوارئ بهدف التنسيق بين مختلف الجهات وسرعة التعامل مع الموقف واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة.

وتفقد الغيطي أعمال إحلال وتجديد خطي المياه المرشحة (قطر ١٢٠٠مم ) من GRP إلى صلب الجاري تنفيذه بمدخل المدينة بالتسعين الجنوبي، وذلك بحضور المهندس جمال فهمى، نائب رئيس الجهاز لإدارة المرافق والتشغيل والصيانة بالمدينة.