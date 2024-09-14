فسحة مشؤومة لحديقة الحيوان، لحظة غرق طفلة وإنقاذ والدتها بأعجوبة في نيل أسيوط (فيديو)

حالة من الحزن الشديد تسيطر على أهالي مركز البداري وبين المواطنين بمحافظة أسيوط عقب انتشار مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لوفاة طفلة في سن السابعة غرقًا بنهر النيل بمحافظة أسيوط أثناء قيامها بالتنزه برفقة والدتها وأشقائها بحديقة حيوان ناصر بمركز أبو تيج لتكون بذلك رحلتها الأخيرة مع أسرتها ورحلتها الأخيرة في الدنيا.

غرق طفلة بنهر النيل بأسيوط

تعود أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطار من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة أبو تيج مصرع طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات غرقًا، جراء سقوطها في نهر النيل نطاق حديقة حيوان ناصر بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط.



وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة ومصرع الطفلة التي جاءت للحديقة برفقة والدتها وإخوتها للتنزه بحديقة حيوان ناصر.

الأم تحاول إنقاذ طفلتها

وعقب ذلك دخلت عبر سور الحديقة برفقة والدتها وأشقائها وظلت تداعب أمواج نهر النيل حتى اختل توازنها وسقطت فيه في غفلة من والدتها التي انتبهت فجأة وحاولت بالفعل انقاذها حتى كادت تغرق معها إلا أن الطفلة غرقت وابتلعها النيل أمام أعين والدتها وأشقائها وصراخهم.

ويظهر الفيديو الذي انتشر على فيس بوك من إحدى كاميرات المراقبة المطلة على النيل محاولات الأم في إنقاذ طفلتها حتى كادت تغرق لولا نزول أحد الشباب الذي حاول انتشالهما معًا لكنه لم يستطع وأنقذ الأم بينما ابتلع النيل الطفلة التي ظلت تصارع الموت حتى اختفت أمام أعين والدتها.



وظلت السيدة تصرخ أمام النيل برفقة باقي أبنائها الي أن جاءت قوات الشرطة والأهالي وتم اصطحاب السيدة لمركز الشرطة.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة التي أمرت استعجال انتشال الجثة والتحفظ عليها لحين استخراج تصريح الدفن وأفرجت عن والدة الطفلة وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة.

في ذات السياق طالب أهالي محافظة أسيوط بسرعة فتح تحقيق عاجل من اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط في واقعة غرق الطفلة أثناء تواجدها في حديقة ناصر بسبب الإهمال الذي يضرب الحديقة وفتح الأبواب التي تطل على النيل والغير مخصصة للأهالي وإنما مخصصة فقط لمرسي العبارات النهرية.



كما طالب الأهالي اللواء هشام أبو النصر بتعيين فرق إنقاذ عند كل مرسى وليس مرسى عبارات أبو تيج فقط للسيطرة على مثل تلك الوقائع.