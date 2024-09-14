ليونيل ميسي يعود اليوم إلى الملاعب بعد غياب شهرين

يعود النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم إلى الملاعب، اليوم السبت، بعد توقفه بسبب إصابة في الكاحل، وفقا لما أعلن مدربه خيراردو مارتينو.

وانتظر مشجعو كرة القدم شهرين لرؤية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مرة أخرى على أرض الملعب.

بحسب تقرير لأسوشيتد برس، قال مدرب إنتر ميامي جيراردو ”تاتا” مارتينو يوم الجمعة قبل جلسة تدريب الفريق «ميسي متاح».

لم يكشف مارتينو عما إذا كان ميسي سيبدأ المباراة أو كبديل.

ويستضيف إنتر ميامي متصدر المنطقة الشرقية والترتيب العام فيلادلفيا يونيون الحادي عشر السبت.

وتعرض ميسي للإصابة في كاحله الأيمن خلال نهائي كوبا أميركا في 14 يوليو.

ولأول مرة يغيب ميسي عن أي مباراة لمدة شهرين في مسيرته الكروية الممتدة لأكثر من 20 عامًا.

عاد إلى التدريب الجماعي مع إنتر ميامي أواخر الشهر الماضي. وبسبب توقف مباريات تصفيات كأس العالم الجارية، لم يلعب الفريق لمدة أسبوعين – ما منحه المزيد من الوقت للتعافي واستعادة لياقته البدنية.

وغاب ميسي عن 8 مباريات في الدوري الأمريكي، إضافة إلى غيابه عن مباريات منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2026 الشهر الجاري.

وحسب موقع نادي ميامي الرسمي أحرز ميسي 12 هدفًا و13 تمريرة حاسمة في 12 مباراة بالدوري الأمريكي لكرة القدم هذا الموسم. ورغم غيابه عن نصف مباريات إنتر ميامي تقريبا، إلا أن تمريراته الحاسمة هي ثالث أكثر تمريرات حاسمة في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وكانت أخر مباراة لميسي مع إنتر ميامي في الأول من يونيو ضد سانت لويس إس سي في مباراة انتهت بالتعادل 3-3، حيث سجل اللاعب صاحب القميص رقم 10 الهدف الأول.

ومنذ ذلك الحين، غاب عن 13 مباراة مع إنتر ميامي، بما في ذلك مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم وكأس الرابطة.

ولم يعاني إنتر ميامي كثيرًا خلال الشهر والنصف بدون ميسي، حيث حقق 10 انتصارات في 13 مباراة.

وقال المدرب مارتينو قبل بداية الحصة التدريبية اليوم «نعم، إنه بخير. تدرّب (الخميس) وهو مُدرج في خطط المباراة. بعد التدريب سنضع استراتيجية له، لكنه مُتاح».

ويتصدر إنتر ميامي حاليًا ترتيب المؤتمر الشرقي ودرع المشجعين برصيد 59 نقطة من 27 مباراة. وبفضل فوزه الأخير على شيكاغو فاير بنتيجة 4-1، حيث سجل لويس سواريز، صديق ليو، هدفين.

وبعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023 بعدما ساهم في تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022، تم استبعاد ميسي من قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2024.