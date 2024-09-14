مواعيد مباريات اليوم السبت 14-9-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 14 سبتمبر 2024، مجموعة من اللقاءات المثيرة والهامة في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية والإفريقية.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ساوثامبتون ضد مانشستر يونايتد الساعة: 2.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1.



ليفربول ضد نونتجهام الساعة: 5 بتوقيت مصر والسعودية

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1



كريستال بالاس ضد ليستر سيتي الساعة: 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن إكسترا 2



برايتون ضد إيبسويتش تاون الساعة: 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت.



مانشستر سيتي ضد برينتفورد الساعة: 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2.



فولهام ضد وست هام الساعة:5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1



أستون فيلا ضد إيفرتون الساعة: 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1



بورنموث ضد تشيلسي الساعة: 11 مساءً بتوقيت الإمارات، 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

مايوركا ضد فياريال الساعة:3 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3



إسبانيول ضد ألافيس الساعة: 5.15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3.



إشبيلية ضد خيتافي الساعة: 7.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3.



ريال سوسيداد ضد ريال مدريد الساعة: 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كومو ضد بولينيا الساعة: 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: أبوظبي بريمر 1.



إمبولي ضد يوفنتوس

الساعة: 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية. القناة الناقلة: أبوظبي بريمر 2



ميلان ضد ريال فينيزيا

الساعة: 9.45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية. القناة الناقلة: أبوظبي بريمر 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

مونشنجلادباخ ضد شتوتجارد الساعة: 4.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: تطبيق TOD



هوفانهايم ضد باير ليفركوزن الساعة: 4.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: تطبيق TOD



ليفزيج ضد يونيون برلين الساعة: 4.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: تطبيق TOD



فولسفورج ضد فرانكفورت الساعة: 4.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 5



فرايبورج ضد بوخوم الساعة: 4.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: تطبيق TOD



هولشتاين كيل ضد بايرن ميونخ الساعة: 7.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مارسيليا ضد نيس الساعة: 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 4



أوكسير ضد موناكو الساعة: 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 6



باريس سان جيرمان ضد بريست الساعة: 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفتح ضد الاتفاق الساعة: 6.45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: ssc أكسترا 2



الفيحاء ضد الرائد الساعة: 6.45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: ssc أكسترا 1



الرياض ضد الهلال الساعة: 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: ssc أكسترا 1

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

البنك الإفريقي ضد يانج أفريكانز الساعة:3 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: لم يعلن



ريد أروس ضد مازيمبي الساعة: 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: لم يعلن



المريخ ضد الجيش الملكي الساعة:4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: لم يعلن



الجيش الرواندي ضد بيراميدز الساعة: 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: لم يعلن



اتحاد دوانس ضد شباب بلوزداد الساعة: 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: لم يعلن



امبابان سوالوز ضد صنداونز الساعة: 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن

مواعيد مباريات الكونفيدرالية الإفريقية

الشرطة الكيني ضد الزمالك الساعة: 3 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية



دادجي ضد نهضة بركان الساعة: 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن



الملعب التونسي ضد اتحاد العاصمة الساعة: 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: الجزائرية 6