العويسي قفزت إلى 84 جنيهًا، ارتفاع في أسعار المانجو بالأسواق
تباينت أسعار المانجو في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت بالتزامن مع قرب انتهاء موسم بعض الأصناف.
ارتفاع أسعار المانجو العويسي في الأسواق
وارتفعت أسعار بعض أصناف المانجو في الأسواق؛ وعلى رأسها العويسي الذي تتباين سعرها وفقًا لمحافظة المنشأ، إذ تعد المانجو العويسي المنتجة في محافظة الإسماعيلية الأغلى في الأسواق.
فيتو تستعرض أسعار المانجو في السلاسل الغذائية والمحال التجارية
«فيتو» تستعرض سعر المانجو في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، والتي جاءت كالآتي:
سعر المانجو في السلاسل الغذائية والمحال التجارية
- بلغ سعر كيلو مانجو سكري إسمعلاوي نحو 42 جنيهًا.
- بلغ سعر كيلو مانجو ألوان نحو 33 جنيهًا.
- بلغ سعر مانجو عويس إسمعلاوي نحو 68 جنيهًا للكيلو.
- بلغ سعر مانجو عويسي نحو 84 جنيهًا للكيلو.
- بلغ سعر المانجو نعومي نحو 50 جنيهًا للكيلو.
- بلغ سعر كيلو المانجو زبدية نحو 50 جنيهًا.
- بلغ سعر كيلو المانجو كيت نحو 36 جنيهًا.
سعر المانجو في السلاسل الغذائية والمحال التجارية
- بلغ سعر كيلو المانجو جوليك نحو 35 جنيهًا.
- بلغ سعر كيلو مانجو أصناف نحو 37 جنيهًا.
- بلغ سعر مانجو بالمر نحو 40 جنيهًا للكيلو.
- بلغ سعر مانجو هايدي نحو 35 جنيهًا للكيلو.
- بلغ سعر مانجو هندي نحو 50 جنيهًا للكيلو.
- بلغ سعر مانجو تيمور نحو 60 جنيهًا.
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