فاقد الوعي وفي العناية، آخر تطورات حالة فهد المولد بعد سقوطه من الدور الثاني (فيديو)

كشف عبد الله درويش مراسل قناة العربية، آخر تطورات حالة نجم السعودية فهد المولد، الذي سقط من الدور الثاني من منزله بدبي.

وأكد مراسل العربية في تصريحات تليفزيونية: أن عامل النظافة هو من اكتشف سقوط فهد المولد من الدور الثاني بمنزله بدبي ما بين الساعة 9 إلى 10 صباح الخميس الماضي، بعد حصوله على إجازة من فريقه.

عامل نظافة هو من لاحظ سقوط فهد المولد من الدور الثاني ومباشرة أبلغ وتم نقله إلى المستشفى.



تفاصيل ما حدث مع فهد المولد من العربية.



دعواتكم لـفهد.. اللاعب ما زال في العناية المركزة.

pic.twitter.com/jsqgTjdhdn — عمرو (@bt3) September 13, 2024

وأعلن نادي الشباب السعودي، أمس الجمعة، طبيعة الإصابة التي تعرض لها مهاجم الفريق فهد المولد، خلال الحادث الذي تعرض له في منزله.



وقال بيان نادي الشباب السعودي: "إشارة إلى العارض الصحي الذي تعرض له الكابتن فهد المولد، فإننا نود الإيضاح بأن اللاعب قد تعرض صباح الخميس، 12 سبتمبر 2024 لحادث سقوط في منزله الخاص بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "ونقل لأحد المستشفيات حيث يتلقى حاليا الرعاية الطبية اللازمة، بمتابعة خاصة من وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والاتحاد السعودي لكرة القدم والسفارة السعودية في أبوظبي والقنصلية العامة.

وأكد هناك فريق طبي كامل من الإمارات والسعودية يتابع حالة اللاعب الذي مازال فاقدا للوعي ويعاني من عدة كسور جعلته يرقد حتى الآن بالعناية المركزة.

وأضاف: "ونقل لأحد المستشفيات حيث يتلقى حاليًّا الرعاية الطبية اللازمة، بمتابعة خاصة من وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والاتحاد السعودي لكرة القدم والسفارة السعودية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي وإدارة النادي".



وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن حالة المهاجم المخضرم فهد المولد الصحية مستقرة، بعد نقله إلى المستشفى.

وشارك المولد مع المنتخب السعودي في مباراتي إندونيسيا والصين في الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحصل المولد على إجازة قصيرة بعد نهاية فترة التوقف الدولي، سافر خلالها إلى دبي.