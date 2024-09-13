أخبار الرياضة اليوم، قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني، تيشيرت تدريب الزمالك الجديد يثير غضب الجماهير، تفاصيل عقد ميكالي مع اتحاد الكرة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

يستعد النادي الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

واصطحب مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، 23 لاعبا لرحلة كينيا، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

و يستعد النادي الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني يوم الأحد المقبل فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وأستبعد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي كلا من، أشرف داري، كريم الدبيس، محمد عبدالله، كريم فؤاد، مصطفى مخلوف،على معلول، يوسف عبدالحفيظ، سمير محمد، مصطفى أبو الخير.، عمر الساعى وأحمد عابدين.

كرة اليد، سيطرت حالة من الغضب على لاعبات المنتخب الوطني الأول لكرة اليد، بعد صدور قرار من مجلس إدارة الاتحاد بإلغاء المعسكر وتسريح اللاعبات والاعتذار عن عدم المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وعلمت “فيتو”، أن لاعبات منتخب مصر لكرة اليد قررن التقدم بشكوى ضد الاتحاد المصري في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، بسبب قرار إلغاء المعسكر وتسريح اللاعبات وعدم المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

عبرت بعض جماهير الزمالك عن غضبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قمصان تدريب الفريق الأول لكرة القدم من تصنيع الشركة الجديدة.

وتعاقد الزمالك مع شركة ملابس جديدة لتوريد ملابس جميع فرق نادي الزمالك بمختلف الألعاب الرياضية.

ولاحظت جماهير الزمالك تشابه قميص تدريب الفريق الجديد الذي ظهر به جوميز في مران الفريق بكينيا اليوم مع قميص المصري البورسعيدي للموسم الماضي وهي نفس الشركة التي تصنع الفريقين وتعاقد معها الزمالك للموسم الجديد 2024-2025.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الجمعة عن غياب مصطفي محمد المحترف في صفوف نانت الفرنسي عن مباراة فريقه أمام فريق ستاد ريمس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وتعرض مصطفى محمد للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراته أمام كاب فيردي في الجولة الأولي من تصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على طلب نادي الزمالك بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل إيهاب جلال المدير الفني الأسبق للفريق، قبل مباراة الفريق أمام الشرطة الكيني، المقرر لها غدًا السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية

وأخطر طاقم التحكيم الزامبي المكلف بإدارة المباراة ممثلي الفريقين بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل إيهاب جلال قبل انطلاق المباراة.

تلقى نادي بيراميدز، موافقة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، على طلب النادي بشأن ارتداء شارات سوداء والوقوف دقيقة حداد على روح الراحل الكابتن إيهاب جلال المدير الفني السابق للنادي، خلال مباراة الجيش الرواندي أمام بيراميدز في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا



وطلب النادي في خطاب رسمي تكريم مدربه السابق الراحل الكابتن إيهاب جلال، ووافق الكاف على أن يرتدي الفريق الشارات السوداء ويقف دقيقة حداد على روح الراحل قبل انطلاق اللقاء.

أعلن فرانك هايس، المدير الفني لنادي نيس الفرنسي، عن قائمة فريقه لمباراته أمام مارسيليا المقرر لها غدا السبت في إطار الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.



وجاء محمد عبد المنعم المحترف المصري في صفوف نيس على رأس قائمة الفريق لمواجهة مارسيليا.

كرة اليد، تقدم كرام كردي، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد، باستقالة رسمية من منصبه، قدمها إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



وقال “كردي” في الاستقالة أن اتحاد كرة اليد يدار بأسلوب يفتقد المصداقية والشفافية، ولا يملك قراره.

قدم نادي الزمالك مهاجمه الجديد الفلسطيني عمر فرج للجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للنادي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، قد أعلن عن التعاقد رسميًا مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

أعلن نادي رابيد بوخارست الروماني، التعاقد بشكل رسمي مع الجابوني آرون بوبيندزا في صفقة انتقال حر.

وجاء تعاقد نادي رابيد بوخاريست الروماني مع الجابوني آرون بوبيندزا رغم إعلان الزمالك امتلاكه البطاقة الدولية للاعب.

اتحاد الكرة، أنهى مسئولو اتحاد الكرة اتفاقهم مع البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأوليمبي، من أجل تولي منصب المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 بعقد ممتد لـ 4 سنوات من 2024 حتى 2028.

الأهلي، وصلت بعثة النادي الأهلي إلى كينيا استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.