بسبب الإصابة، تقارير فرنسية تكشف غياب مصطفى محمد عن مباراة نانت أمام ريمس

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الجمعة عن غياب مصطفي محمد المحترف في صفوف نانت الفرنسي عن مباراة فريقه أمام فريق ستاد ريمس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وتعرض مصطفى محمد للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراته أمام كاب فيردي في الجولة الأولي من تصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وكانت الأشعة التي خضع لها مصطفى محمد تحت إشراف طبيب المنتخب محمد أبو العلا قد أثبتت إصابته في العضلة الخلفية.

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