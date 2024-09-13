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رياضة

بسبب الإصابة، تقارير فرنسية تكشف غياب مصطفى محمد عن مباراة نانت أمام ريمس

مصطفى محمد
مصطفى محمد

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الجمعة عن غياب مصطفي محمد المحترف في صفوف نانت الفرنسي عن مباراة فريقه أمام فريق  ستاد ريمس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي. 

وتعرض مصطفى محمد للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراته أمام كاب فيردي في الجولة الأولي من تصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وكانت الأشعة التي خضع لها مصطفى محمد تحت إشراف طبيب المنتخب محمد أبو العلا قد أثبتت إصابته في العضلة الخلفية.

ترتيب الدوري الفرنسي 

1- باريس سان جيرمان 9 نقاط
2- مارسيليا 7 نقاط
3- نانت 7 نقاط
4- موناكو 7 نقاط
5- لانس 7 نقاط
6- ليل 6 نقاط
7- لوهافر 6 نقاط
8- نيس 4 نقاط
9- ستراسبورج 4 نقاط
10- ستاد ريمس 4 نقاط
11- رين 3 نقاط
12- ستاد بريست 3 نقاط
13- أوكسير 3 نقاط
14- ليون 3 نقاط
15- تولوز نقطتان
16- مونبلييه نقطة واحدة
17- أنجيه 0 نقاط
18- سانت إيتيان 0 نقاط
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