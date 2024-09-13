بسبب الإصابة، تقارير فرنسية تكشف غياب مصطفى محمد عن مباراة نانت أمام ريمس
كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الجمعة عن غياب مصطفي محمد المحترف في صفوف نانت الفرنسي عن مباراة فريقه أمام فريق ستاد ريمس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.
وتعرض مصطفى محمد للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراته أمام كاب فيردي في الجولة الأولي من تصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.
وكانت الأشعة التي خضع لها مصطفى محمد تحت إشراف طبيب المنتخب محمد أبو العلا قد أثبتت إصابته في العضلة الخلفية.
ترتيب الدوري الفرنسي
1- باريس سان جيرمان 9 نقاط
2- مارسيليا 7 نقاط
3- نانت 7 نقاط
4- موناكو 7 نقاط
5- لانس 7 نقاط
6- ليل 6 نقاط
7- لوهافر 6 نقاط
8- نيس 4 نقاط
9- ستراسبورج 4 نقاط
10- ستاد ريمس 4 نقاط
11- رين 3 نقاط
12- ستاد بريست 3 نقاط
13- أوكسير 3 نقاط
14- ليون 3 نقاط
15- تولوز نقطتان
16- مونبلييه نقطة واحدة
17- أنجيه 0 نقاط
18- سانت إيتيان 0 نقاط
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.