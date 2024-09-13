حدادا على روح إيهاب جلال، كاف يوافق على ارتداء بيراميدز للشارات السوداء أمام الجيش الرواندي

تلقى نادي بيراميدز، موافقة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، على طلب النادي بشأن ارتداء شارات سوداء والوقوف دقيقة حداد على روح الراحل الكابتن إيهاب جلال المدير الفني السابق للنادي، خلال مباراة الجيش الرواندي أمام بيراميدز في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

وطلب النادي في خطاب رسمي تكريم مدربه السابق الراحل الكابتن إيهاب جلال، ووافق الكاف على أن يرتدي الفريق الشارات السوداء ويقف دقيقة حداد على روح الراحل قبل انطلاق اللقاء.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء غدا السبت، على استاد أماهورو في كيجالي بذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

قائمة بيراميدز في رحلة رواندا

وضمت قائمة بيراميدز لرحلة رواندا 24 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - يوسف أوباما - مروان حمدي