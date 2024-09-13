المستبعدون من قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي، يستعد النادي الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني يوم الأحد المقبل فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وأستبعد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي كلا من، أشرف داري، كريم الدبيس، محمد عبدالله، كريم فؤاد، مصطفى مخلوف،على معلول، يوسف عبدالحفيظ، سمير محمد، مصطفى أبو الخير. ، عمر الساعى وأحمد عابدين.

وجاء استبعاد عمر الساعى، أحمد عابدين، يوسف عبدالحفيظ، سمير محمد ومصطفى أبو الخير بسبب قيدهم بعد يوم 31 أغسطس، فيما جاء خروج كريم فؤاد وعلي معلول نظرا لعدم قيدهم في القائمة الإفريقية.

بينما استبعاد أشرف داري بسبب الإصابة التي تعرض لها رفقة منتخب المغرب، ومخلوف وكريم الدبيس ومحمد عبدالله لاسباب فنية.

واصطحب كولر، 23 لاعبا لرحلة كينيا، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي أمام جورماهيا الكيني

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد هاني - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله - يوسف أيمن - خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - إمام عاشور - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا - رضا سليم - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - أكرم توفيق - كريم نيدفيد

خط الهجوم: محمود كهربا - وسام أبو علي - بيرسي تاو.

أختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تحضيراته بالقاهرة قبل التوجه إلى كينيا، لمواجهة جورماهيا بعد غد الأحد فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتطير بعثة الأهلي إلى كينيا اليوم، حيث سبق البعثة الثنائى سامي قمصان المدرب العام، القائم بأعمال مدير الكرة، بالإضافة إلى سمير عدلي المدير الإداري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 15 سبتمبر الجاري، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وجورماهيا

وحصلت قناة أبو ظبي الرياضية على حقوق بث مباراة الأهلي وجورماهيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وجورماهيا

وكشف الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.