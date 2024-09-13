بعد موافقة كاف، دقيقة حداد على روح إيهاب جلال قبل لقاء الزمالك والشرطة الكيني

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على طلب نادي الزمالك بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل إيهاب جلال المدير الفني الأسبق للفريق، قبل مباراة الفريق أمام الشرطة الكيني، المقرر لها غدًا السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وأخطر طاقم التحكيم الزامبي المكلف بإدارة المباراة ممثلي الفريقين بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل إيهاب جلال قبل انطلاق المباراة.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري، وباسم زياده مسؤول العلاقات العامة ومحمد عبد الرحيم إداري الفريق، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي نادي الشرطة الكيني، وطاقم التحكيم الزامبي بقيادة هيلاري هامبابا للاتفاق على زي الفريقين في المباراة وبعض الأمور الإدارية والتنظيمية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني غدا السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

وتنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني غدا السبت بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمباراة.

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الختامي في الثانية عصر اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتلقى مسئولو الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" يُفيد بإقامة مران الفريق في الثانية عصر اليوم، على ملعب نيايو الوطني الذي سيستضيف مواجهة الشرطة الكيني.