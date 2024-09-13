الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يقدم الفلسطيني عمر فرج للجمهور (فيديو)

عمر فرج
عمر فرج

قدم نادي الزمالك مهاجمه الجديد الفلسطيني عمر فرج للجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للنادي. 

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، قد أعلن عن التعاقد رسميًا مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

الفلسطيني عمر فرج 

ويقيد عمر فرج في قائمة الزمالك كلاعب محلي وفقا لشروط الاتحاد المصري لكرة القدم في قيد اللاعبين الفلسطينيين كلاعبين محليين.

وفي السطور التالية نعرض أرقام عمر فرج في مسيرته الكروية بعد انضمامه رسميا إلى صفوف الزمالك. 

الفلسطيني عمر فرج 

المركز: مهاجم 

العمر: 22 عاما

الطول: 182 سم

القيمة السوقية: 1.2 مليون يورو

لعب 135 مباراة في مسيرته الاحترافية مع الأندية

8543 دقيقة

سجل 30 هدفا 

صنع 5 أهداف

تلقى 12 بطاقة صفراء و3 حمراء

يلعب حاليا لمنتخب فلسطين وخاض معهم مباراتين فقط فيما لعب مسبقا لمنتخب السويد وخاض معهم مباراتين أيضا.

الزمالك يتعاقد مع البولندي كونراد ميشالاك 

وأعلن نادي الزمالك رسميا، التعاقد مع البولندي كونراد ميشالاك القادم من نادي أحد السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وجاء التعاقد مع البولندي كونراد ميشالاك بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان اللاعب قد اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له في الساعات الماضية ووقع على عقود الانتقال رسميًا لصفوف القلعة البيضاء.

وقام مسئولو الزمالك بقيد اللاعب في القائمتين المحلية والأفريقية للفريق بعد حسم الصفقة.

ووصل البولندي ميشالاك، جناح نادي أحد السعودي، إلى القاهرة قادما من السعودية صباح الخميس.

أحمد سليمان يعلن وصول البطاقة الدولية لـ البولندي كونراد

وكتب أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك الآتي: "الحمد لله وصول البطاقة الدولية للاعب كونراد ميشالاك".

كل ما تريد معرفته عن البولندي كونراد ميشالاك

وجاءت أبرز المعلومات عن البولندي كونراد ميشالاك كالتالي:

يبلغ البولندي كونراد ميشالاك من العمر 27 عاما وتأتي قيمته السوقية مليون يورو.

ويلعب في مركز الجناح الهجومي (أيمن وأيسر).

خاض البولندي كونراد ميشالاك 275 مباراة في تاريخه بواقع 16027 دقيقة.

وسجل البولندي كونراد ميشالاك 29 هدفا وقدم 32 تمريرة حاسمة فيا تلقى 14 بطاقة صفراء.

مثل منتخب بولندا للشباب وتحت 21 عاما ولم يخض أي مباراة مع المنتخب الأول رغم انضمامه في معسكرين.

أبرز الأندية التي لعب لها: "كونيا سبور وأنقرة غوجو التركي وأحد السعودي.

استعدادا للشرطة الكيني، جوميز يلقي محاضرة فنية على لاعبي الزمالك بفندق الإقامة

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الزمالك صفقات الزمالك صفقات نادي الزمالك نادي الزمالك عمر فرج الفلسطيني عمر فرج

مواد متعلقة

استعدادا للشرطة الكيني، جوميز يلقي محاضرة فنية على لاعبي الزمالك بفندق الإقامة

بعد موافقة كاف، دقيقة حداد على روح إيهاب جلال قبل لقاء الزمالك والشرطة الكيني

الزمالك بالقميص اللبني والشرطة الكيني بالأحمر في مباراة الغد (صور)

لتشابهه مع قميص المصري، تيشيرت تدريب الزمالك الجديد يثير غضب الجماهير

حمدي علاء يودع جماهير الزمالك برسالة مؤثرة بعد رحيله عن الفريق

سفير مصر في كينيا يحضر مران الزمالك الختامي قبل مواجهة الشرطة الكيني

تقسيمة فنية في مران الزمالك الختامي استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني

جوميز يعقد جلسة مع خماسي الزمالك قبل مواجهة الشرطة الكيني

الأكثر قراءة

أغلى 5 صفقات في تاريخ ريال مدريد.. ما ترتيب كريستيانو رونالدو؟ (إنفوجراف)

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

بدء تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني للمرحلة الثالثة للتنسيق

أول تعليق من الزمالك على قمصان الفريق الجديدة

وصفهم بالميليشيا الوقحة، الصدر يطرد جميع المنتمين لمجموعة "أزهريون" من سرايا السلام

أحمد فهمي: تزوجت مبكرا لهذا السبب وبحب شكل ياسمين عبد العزيز (فيديو)

كم سجل سعر الجنيه الذهب مساء الجمعة 13 سبتمبر 2024؟

متعفنة وبها طلق ناري بالصدر، تفاصيل معاينة جثة عثر عليها بالطالبية

منوعات

المزيد

الهلال الأحمر ينقذ معتمرا إندونيسيا توقف قلبه

مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

يبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية، رصد عنقود نجمي في سماء الإمارات

بملايين الدولارات، عرض الدستور الأمريكي للبيع في مزاد علني

المزيد

خدمات

المزيد

شروط وإجراءات دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سعر القصدير اليوم الجمعة في البورصات العالمية

أسعار النحاس اليوم الجمعة 13 -9-2024 في الأسواق

انخفاض البلدي، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رونالدو V.S ميسي.. مقارنة بين الثنائي العالمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الدرجة والدركة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، مُحَمَّد بْن طلحة "السجَّاد سماه النبي محمدا"

مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية