بالأسماء، قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني

الأهلي ، تستعد بعثة النادي الأهلي السفر إلى كينيا لمواجهة جورماهيا الكيني فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

واصطحب مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، 23 لاعبا لرحلة كينيا، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي أمام جورماهيا الكيني

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد هاني - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله - يوسف أيمن - خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - إمام عاشور - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا - رضا سليم - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - أكرم توفيق - كريم نيدفيد

خط الهجوم: محمود كهربا - وسام أبو علي - بيرسي تاو

أختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تحضيراته بالقاهرة قبل التوجه إلى كينيا، لمواجهة جورماهيا بعد غد الأحد فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتطير بعثة الأهلي إلى كينيا اليوم، حيث سبق البعثة الثنائى سامي قمصان المدرب العام، القائم بأعمال مدير الكرة، بالإضافة إلى سمير عدلي المدير الإداري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 15 سبتمبر الجاري، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وجورماهيا

وحصلت قناة أبو ظبي الرياضية على حقوق بث مباراة الأهلي وجورماهيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وجورماهيا

وكشف الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.