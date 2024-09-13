دوري أبطال أفريقيا، تفاصيل مغادرة بعثة الأهلي لمطار القاهرة لمواجهة جورماهيا الكيني (صور)

غادرت، منذ قليل، مطار القاهرة الدولي بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي متجهة إلي نيروبي على متن رحلة خاصة لشركة النيل للطيران برقم NP6101 على طائرتها من طراز إيرباص A320 استعدادا لمواجهة فريق جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ ٣٢ في بطولة دوري أبطال أفريقيا في المباراة المقررة لها 15 سبتمبر الجاري على ملعب نيايو الوطني بكينيا.

مغادرة بعثة فريق النادي الأهلي لمطار القاهرة

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه تم إنهاء إجراءات سفر بعثة النادي الاهلي من الصالة الخاصة رقم ٤ بمطار القاهرة الدولي وقدمت سلطات مطار القاهرة الدولي كافة التسهيلات اللازمة لسفر أعضاء بعثة الفريق.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تحضيراته بالقاهرة قبل التوجه إلى كينيا، لمواجهة جورماهيا بعد غد الأحد فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وسبق البعثة الثنائى سامي قمصان المدرب العام، القائم بأعمال مدير الكرة، بالإضافة إلى سمير عدلي المدير الإداري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 15 سبتمبر الجاري، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.



القناة الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا

وحصلت قناة أبو ظبي الرياضية على حقوق بث مباراة الأهلي وجورماهيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وجورماهيا



وكشف الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.