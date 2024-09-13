رغم تواجد بطاقته الدولية مع الزمالك، بوبيندزا ينضم لفريق رابيد بوخاريست

أعلن نادي رابيد بوخارست الروماني، التعاقد بشكل رسمي مع الجابوني آرون بوبيندزا في صفقة انتقال حر.

وجاء تعاقد نادي رابيد بوخاريست الروماني مع الجابوني آرون بوبيندزا رغم إعلان الزمالك امتلاكه البطاقة الدولية للاعب.

وانتقل الجابوني أرون بوبيندزا، مهاجم نادي سينسيناتي الأمريكي السابق، إلى نادي رابيد بوخارست رغم اتفاقه مع الزمالك، وتسلم الأبيض البطاقة الدولية للاعب بعد توقيعه على اتفاقية التعاقد.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف النادي من الجابوني آرون بوبيندزا بعد الانتقال إلى رابيد بوخارست خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن إدارة الأبيض تستعد لشكوى بوبيندزا في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وواصل: نجهز في الوقت الحالي ملفا لتقديمه في فيفا لشكوى اللاعب وسنحفظ كافة حقوق النادي.

بوبيندزا





بوبيندزا - 28 عامًا - كان اتفق مع الزمالك قبل أيام إلى جانب قيامه بالتوقيع على اتفاقية للانتقال للقلعة البيضاء وهنا قامت إدارة النادي بالحصول على البطاقة الدولية للاعب.

وأعلن نادي الزمالك الجمعة الماضي الحصول على بطاقة اللاعب الدولية، كما جدّد النادي مرة أخرى الإعلان عن الحصول على البطاقة الدولية يوم الأحد الماضي.

وخاض الدولي الجابوني العديد من التجارب سواء في الملاعب العربية مثل العربي القطري والشباب السعودي، كما لعب مع نادي بوردو الفرنسي وهاتاي سبور التركي.

وتعتبر آخر تجربة للمحترف الجابوني في صفوف سينسيناتي الأمريكي، قبل أن يرحل في أغسطس 2024، ليصبح النادي الذي سينتقل له في صفقة انتقال حر.