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رياضة

عبد المنعم بقائمة نيس أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي

محمد عبد المنعم،
محمد عبد المنعم، فيتو

أعلن فرانك هايس، المدير الفني لنادي نيس الفرنسي، عن قائمة فريقه لمباراته أمام مارسيليا المقرر لها غدا السبت في إطار الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي. 

وجاء محمد عبد المنعم المحترف المصري في صفوف نيس على رأس قائمة الفريق لمواجهة مارسيليا. 

قائمة نيس أمام مارسيليا 

وكان عبد المنعم قد انتقل إلى نيس في الميركاتو الصيفي، قادمًا من النادي الأهلي بعقد ممتد لمدة 4 سنوات مقابل مبلغ يزيد على 4 ملايين يورو.

وبحسب صحيفة “نيس ماتان” الفرنسية، فإن عبد المنعم سيشارك أساسيًا مع نيس أمام مارسيليا في الجولة الرابعة.

وجاءت مشاركة عبد المنعم بعد طرد الوافد الجديد المدافع الكندي بومبيتو في المباراة الماضية ضد أنجيه، لذا من المنتظر أن يشارك عبد المنعم أساسيًا بجوار كانتي في خط دفاع الفريق.

موعد مباراة نيس ومارسيليا 

ويحل نيس ضيفًا على أولمبيك مارسيليا غدًا السبت في الجولة الرابعة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فيلودروم.

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