الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع الليمون والفلفل والبطاطس

سعر الخضار اليوم،
سعر الخضار اليوم، فيتو
18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الأربعاء 21 يناير 2026.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأربعاء

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 5 جنيهات و12 جنيها للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

البطاطس: بين 5.5 جنيه و11.5 جنيه للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 4 جنيهات و10 جنيهات.

البصل الأحمر: بين 6  و8 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 12 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الجزر بدون عروش: من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

<strong alt=
سعر الخضار اليوم، فيتو 

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 13 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

البسلة: من 17 إلى 23 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الملوخية: بين 18 و22 جنيهًا.

السبانخ: بين 10 و14 جنيهًا.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 10 جنيهات إلى 14 جنيهًا.

الباذنجان الرومي: بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان الأبيض: بين 8 جنيهات و18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 20 و25 جنيهًا.

الفلفل الحامي: من 12 جنيها إلى 17 جنيهًا.

الفلفل الألوان: بين 30 و40 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 12 و16 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الخيار البلدي: بين 12 و16 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الثوم والليمون

الثوم: بين 20 و40 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 18 إلى 26 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الليمون الأضاليا: من 12 إلى 18 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل اسعار الخضار اليوم اسعار الخضراوات اليوم سعر الفلفل اسعار الطماطم اسعار البطاطس سعر الفاصوليا سوق العبور اليوم سوق العبور
ads

الأكثر قراءة

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

السيسي يشارك اليوم في أعمال منتدى دافوس 2026

هدنة برد مؤقتة، ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، أسوان تقترب من الـ30، رياح مثير للأتربة، وأمطار تمتد إلى القاهرة

ضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة و98 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع الليمون والفلفل والبطاطس

طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الهندسة

أخبار مصر: افتتاح معرض القاهرة للكتاب، ترامب يهدد بمحو إيران، وفاة والدة الفنان نضال الشافعي، قفزة غير مسبوقة في الذهب

اليوم، الحكم على الحلاق قاتل الطفلة ريتاج بـ"11 طعنة غادرة" في الدقهلية

خدمات

المزيد

سعر الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية