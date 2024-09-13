ثورة غضب تشتعل في منتخب السيدات لكرة اليد بعد قرار إلغاء المعسكر وتسريح اللاعبات

كرة اليد، سيطرت حالة من الغضب على لاعبات المنتخب الوطني الأول لكرة اليد، بعد صدور قرار من مجلس إدارة الاتحاد بإلغاء المعسكر وتسريح اللاعبات والاعتذار عن عدم المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وعلمت “فيتو”، أن لاعبات منتخب مصر لكرة اليد قررن التقدم بشكوى ضد الاتحاد المصري في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، بسبب قرار إلغاء المعسكر وتسريح اللاعبات وعدم المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكشفت لوجين أسامة لاعبة المنتخب الوطني، أن قرار حل المنتخب جاء بشكل مفاجئ وأن مجلس الإدارة لم يتواصل مع اللاعبات أو الجهاز الفني حتى الآن.

وقرر اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين، إلغاء معسكر المنتخب الذي كان مقاما في المركز الأولمبي بالمعادي استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.