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رياضة

كرام كردي يستقيل من عضوية اتحاد كرة اليد

كرام كردي، فيتو
كرام كردي، فيتو

كرة اليد، تقدم كرام كردي، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد، باستقالة رسمية من منصبه، قدمها إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال “كردي” في الاستقالة أن اتحاد كرة اليد يدار بأسلوب يفتقد المصداقية والشفافية، ولا يملك قراره.

استقالة كرام كردي، فيتو

وأوضح كردي خلال الاستقالة، أنه قرر تأجيل قراره لما بعد ختام مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الأفريقية ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حفاظا على استقرار الفريق.

ويعاني اتحاد كرة اليد من عدد كبير من الأزمات والمشاكل الإدارية، أثرت على أداء المنتخبات الوطنية في مختلف البطولات على المستوى القاري والعالمي.

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كرة اليد اتحاد كرة اليد كرام كردي محمد الأمين وزير الشباب والرياضة

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