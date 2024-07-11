أخبار الفن اليوم: موعد حفل عمرو دياب في مهرجان العلمين الجديدة.. ونجوى كرم تطرح "يلعن البعد"

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها موعد حفل الفنان عمرو دياب في مهرجان العلمين الجديدة.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

مهرجان العلمين، تنطلق أولى حفلات النجم عمرو دياب ضمن فعاليات الموسم الثاني لمهرجان العلمين يوم ٩ أغسطس المقبل.

طرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أحدث أغنياتها بعنوان “يلعن البعد” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وكافة التطبيقات الموسيقية.

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة ندوة لمناقشة بعض أعمال نصر حامد أبو زيد، وذلك غدا الجمعة الساعة 5.30 مساء.

أعلنت الشركة المتحدة عن مصير برنامج “ملعب أون تايم”، وذلك عقب قرار إنهاء التعاقد مع الإعلامي الرياضي أحمد شوبير.

طرحت النجمة لطيفة تاسع كليبات ألبومها الجديد "مفيش ممنوع" والأغنية الجديدة تحمل اسم "الحياة سكرة"، وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع أمين نبيل، وميكس وماستر مصطفى رؤوف، والكليب من إخراج وليد ناصيف وتم تنفيذه بالذكاء الاصطناعي Ai.

أكدت الفنانة نسرين طافش، أنها في بعض الأوقات ترى تصارع الكثير من الأشخاص المحيطين بها لكسب قلبها، قائلة: معرفش أحب شخصين في وقت واحد.

كشف الفنان خالد الصاوي مدى قوة علاقته بالفنان عمرو عبد الجليل، بعد تعاونهما في فيلم المصيف، والمفترض طرحه قريبا بدور العرض السينمائي.

تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، والذي يستمر حتي 30 أغسطس المقبل، وتعتبر هذه الدورة دورة استثنائية، نظرا لفعاليتها المختلفة في معظم المجالات سواء بالرياضة أي الفن، وكل ما يخص الطفل والعديد من المجالات الأخري، كما أن النسخة الثانية من المهرجان تشهد إحياء أكثر من 10 حفلات للسوبر ستار.

كشف الفنان كريم فهمي أحدث أعماله المسرحية التى تجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويأتى ذلك التعاون بعد النجاح الكبير الذى حققوه في مسلسل ونحب تاني ليه، الذي عرض عام 2020.

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