أخبار الفن اليوم: موعد حفل عمرو دياب في مهرجان العلمين الجديدة.. ونجوى كرم تطرح "يلعن البعد"
شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها موعد حفل الفنان عمرو دياب في مهرجان العلمين الجديدة.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
موعد حفل عمرو دياب في مهرجان العلمين
مهرجان العلمين، تنطلق أولى حفلات النجم عمرو دياب ضمن فعاليات الموسم الثاني لمهرجان العلمين يوم ٩ أغسطس المقبل.
نجوى كرم تطرح أحدث أغنياتها "يلعن البعد" (فيديو)
طرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أحدث أغنياتها بعنوان “يلعن البعد” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وكافة التطبيقات الموسيقية.
في ذكرى ميلاده، مناقشة أعمال نصر حامد أبو زيد بمكتبة مصر الجديدة غدا
تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة ندوة لمناقشة بعض أعمال نصر حامد أبو زيد، وذلك غدا الجمعة الساعة 5.30 مساء.
بعد إنهاء التعاقد مع شوبير، تعرف على مصير برنامج "ملعب أون تايم"
أعلنت الشركة المتحدة عن مصير برنامج “ملعب أون تايم”، وذلك عقب قرار إنهاء التعاقد مع الإعلامي الرياضي أحمد شوبير.
ضمن ألبوم مفيش ممنوع، لطيفة تطرح أغنية "الحياة سكرة"
طرحت النجمة لطيفة تاسع كليبات ألبومها الجديد "مفيش ممنوع" والأغنية الجديدة تحمل اسم "الحياة سكرة"، وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع أمين نبيل، وميكس وماستر مصطفى رؤوف، والكليب من إخراج وليد ناصيف وتم تنفيذه بالذكاء الاصطناعي Ai.
نسرين طافش: ميهمنيش فكرة الغرور أني أبقى فنانة وحواليا معجبين
أكدت الفنانة نسرين طافش، أنها في بعض الأوقات ترى تصارع الكثير من الأشخاص المحيطين بها لكسب قلبها، قائلة: معرفش أحب شخصين في وقت واحد.
خالد الصاوي عن عمرو عبد الجليل: أعرفه من 39 سنة وعلاقتنا قوية على الشاشة وفي الكواليس
كشف الفنان خالد الصاوي مدى قوة علاقته بالفنان عمرو عبد الجليل، بعد تعاونهما في فيلم المصيف، والمفترض طرحه قريبا بدور العرض السينمائي.
حفلات مهرجان العلمين الجديدة، أسعار ضخمة لنجوم السوبر ستار
تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، والذي يستمر حتي 30 أغسطس المقبل، وتعتبر هذه الدورة دورة استثنائية، نظرا لفعاليتها المختلفة في معظم المجالات سواء بالرياضة أي الفن، وكل ما يخص الطفل والعديد من المجالات الأخري، كما أن النسخة الثانية من المهرجان تشهد إحياء أكثر من 10 حفلات للسوبر ستار.
كريم فهمي يكشف تفاصيل عمل جديد بمشاركة ياسمين عبد العزيز
كشف الفنان كريم فهمي أحدث أعماله المسرحية التى تجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويأتى ذلك التعاون بعد النجاح الكبير الذى حققوه في مسلسل ونحب تاني ليه، الذي عرض عام 2020.
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