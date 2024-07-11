الخميس 11 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

موعد حفل عمرو دياب في مهرجان العلمين

عمرو دياب
عمرو دياب

مهرجان العلمين، تنطلق أولى حفلات النجم عمرو  دياب ضمن فعاليات الموسم الثاني لمهرجان العلمين يوم ٩ أغسطس المقبل.

وسيفتتح الكينج محمد منير حفلات مهرجان العلمين، والتي تضم كوكبة من النجوم منهم كاظم الساهر وتامر حسنى وهانى شاكر وويجز وغيرهم.

 

مهرجان العلمين


وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت بداية الشهر عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة-الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط) - تحت شعار "العالم علمين" بداية  من  اليوم 11 يوليو وحتى الأسبوع الأول من سبتمبر.

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العلمين الجديدة الشركة المتحدة النجم عمرو دياب هاني شاكر

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