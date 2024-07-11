بعد إنهاء التعاقد مع شوبير، تعرف على مصير برنامج "ملعب أون تايم"

أعلنت الشركة المتحدة عن مصير برنامج “ملعب أون تايم”، وذلك عقب قرار إنهاء التعاقد مع الإعلامي الرياضي أحمد شوبير.

ومن المقرر أن يستمر الإعلامي الرياضي سيف زاهر في تقديم حلقات برنامج “ملعب أون تايم” بصورة كاملة، بعد قرار إنهاء التعاقد مع الإعلامي الرياضي أحمد شوبير من قبل مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان أحمد شوبير يتقاسم تقديم حلقات البرنامج مع سيف زاهر بالتبادل بينهما، ويعرض البرنامج يوميا على شاشة أون تايم سبورتس في تمام الحادية عشرة مساءً.

الشركة المتحدة تعلن إنهاء التعاقد مع شوبير

وقرر اليوم الخميس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإجماع وقف البرامج التي يقدمها أحمد شوبير، في قنوات أون تايم سبورتس وإذاعة أون سبورت أف أم، ووفقًا للتعاقد الإعلامي معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فورًا، وتوقف حلقات أحمد شوبير في برنامج (ملعب أون تايم)، الذي سيستمر مع سيف زاهر.

وقالت الشركة المتحدة في بيان لها إن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها.

وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصًا على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق.

وتؤكد الشركة المتحدة حرصها على أن تقدم كوادرها إعلاما مهنيا يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها.

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