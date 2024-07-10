الأربعاء 10 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

أول ظهور للكينج بعد الإصابة، محمد منير يفتتح مهرجان العلمين

منير
منير

بعد فترة من الغياب عن الحفلات والمسارح يعود الكينج محمد منير في أول ظهور خاصة بعد الإصابة الأخيرة التي ألمت به في فبراير الماضى وكسر ذراعه، ويعود لجمهور في حفل مهرجان العلمين بدورته الثانية يوم الجمعة المقبل 12 يوليو ليقدم باقة من أجمل أغانية لرواد العلمين الجديدة.

 


وسيفتتح منير المهرجان بأولى حفلات العلمين والتي تضم كوكبة من النجوم منهم كاظم الساهر وتامر حسنى وهانى شاكر وويجز وغيرهم.

 


وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت بداية الشهر عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة-الحدث الترفيهي الأكبر في في مصر والشرق الأوسط) - تحت شعار "العالم علمين" خلال الفترة من 11 يوليو وحتى الأسبوع الأول من سبتمبر.
 

 

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

 

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