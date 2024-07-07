نجوى كرم تهنئ جمهورها بالعام الهجري الجديد

هنأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم جمهورها بالعام الهجري الجديد.

وكتبت نجوى كرم في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة X: ينعاد على الجميع بمناسبة #السنة_الهجرية_الجديدة وأتمنى أن تحمل معها السلام لكلّ العالم.

نجوى كرم تعلن زواجها

وكانت نجوى كرم أعلنت قبل أيام خبر زواجها خلال حفلها في رومانيا، قائلة: إن الفستان الذي ارتدته في الحفل لونه أبيض وأنا أحب هذا اللون.

وأوضحت: "هذا الفستان بيعني لي كتير غير إنه لونه أبيض وأنا أحب هذا اللون كتير، هذا اللون كان لحفل زفافي وهذا الفستان بالذات".

واحتفلت نجوى كرم بحفل زفافها منذ أسابيع من رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني.

وكانت نجوى كرم بدأت جولتها الغنائية NajwaStalgia بحفلها في ألمانيا، وبعدها أحيت حفلا غنائيا في مدينة ستوكهولم في السويد، ثم سافرت نجوى كرم إلى الرباط في المغرب لإحياء حفل ضمن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم 2024، على مسرح منصة "النهضة"، ثم كان حفلها في رومانيا.