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ثقافة وفنون

خالد الصاوي عن عمرو عبد الجليل: أعرفه من 39 سنة وعلاقتنا قوية على الشاشة وفي الكواليس

ابطال فيلم المصيف،
ابطال فيلم المصيف، فيتو

كشف الفنان خالد الصاوي مدى قوة علاقته بالفنان عمرو عبد الجليل، بعد تعاونهما في فيلم المصيف، والمفترض طرحه قريبا بدور آلعرض السينمائي.

خالد الصاوي وعمرو عبد الجليل في فيلم  المصيف 

وقال خالد الصاوي:" تعاوني مع عمرو عبد الجليل يبدأ منذ عام 1985، في مسرحية كنت بمثل فيها كان اسمها المجانين، للمخرج يوسف شاهين، وكانت على مسرح كلية حقوق، وبعدها التقينا أنا وهو في أعمال كتير، منها فيلم جمال عبد الناصر ولسه مخلصين فيلم اسمه وقت إضافي وإحنا علاقتنا قوية على الشاشة وفي الكواليس.

وكانت الفنانة نسرين طافش كشفت عن تفاصيل فيلمها الجديد المصيف مع خالد الصاوي وعمرو عبد الجليل المقرر طرحه قريبا.

وقالت نسرين طافش:" الخلطة جديدة  وقصة الفيلم جديدة، وفكرة عميقة وفيها مواضيع مثيرة للجدل ومواضيع شائكة، إحنا ذهننا ارتبط بالمصيف بس بالفرح والضحك إحنا عندنا في فيلم المصيف رايح لمنطقة دراما عاليا جدا وأتمنى نعمل حاجة حلوة للناس".

وعن شخصيتها في أحداث فيلم المصيف قالت نسرين طافش:" بتشتغل فاشون دزاينر ومتجوزة من حد وفيها تدخل من طرف تالت علشان يلمس قلبها".

صناع فيلم المصيف

واحتفل صناع فيلم المصيف والذي يقوم ببطولته خالد الصاوي ونسرين طافش، بانطلاق التصوير في منطقة المنصورية.

حضر افتتاح فيلم المصيف كل من نسرين طافش وخالد الصاوي وأبطال العمل الذين حرصوا على تقطيع التورتة.

 وفيلم المصيف يضم عددًا من النجوم منهم عمرو عبد الجليل وخالد الصاوي ونسرين طافش ونبيل عيسى وأحمد ماجد وبسنت السبكي ومن تأليف وإخراج سليم العدوي.

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الفنان خالد الصاوي عمرو عبد الجليل خالد الصاوي و عمرو عبد الجليل في فيلم المصيف فيلم المصيف

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