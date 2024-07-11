نجوى كرم تطرح أحدث أغنياتها "يلعن البعد" (فيديو)

طرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أحدث أغنياتها بعنوان “يلعن البعد” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وكافة التطبيقات الموسيقية.

وأغنية “يلعن البعد” من كلمات وألحان: إيفان نصوح، وتوزيع: هادي شرارة، وإنتاج شركة: روتانا.

نجوى كرم تعلن زواجها

وكانت نجوى كرم أعلنت مؤخرا زواجها خلال حفلها في رومانيا، قائلة: إن الفستان الذي ارتدته في الحفل لونه أبيض وأنا أحب هذا اللون.

وأوضحت: "هذا الفستان بيعني لي كتير غير إنه لونه أبيض وأنا أحب هذا اللون كتير، هذا اللون كان لحفل زفافي وهذا الفستان بالذات".

واحتفلت نجوى كرم بحفل زفافها منذ أسابيع من رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني.

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