الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نجوى كرم تطرح أحدث أغنياتها "يلعن البعد" (فيديو)

نجوى كرم، فيتو
نجوى كرم، فيتو

 

طرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أحدث أغنياتها بعنوان “يلعن البعد” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وكافة التطبيقات الموسيقية.

 

وأغنية “يلعن البعد” من كلمات وألحان: إيفان نصوح، وتوزيع: هادي شرارة، وإنتاج شركة: روتانا.

 

نجوى كرم تعلن زواجها

 

وكانت نجوى كرم أعلنت مؤخرا زواجها خلال حفلها في رومانيا، قائلة: إن الفستان الذي ارتدته في الحفل لونه أبيض وأنا أحب هذا اللون.

 

وأوضحت: "هذا الفستان بيعني لي كتير غير إنه لونه أبيض وأنا أحب هذا اللون كتير، هذا اللون كان لحفل زفافي وهذا الفستان بالذات".

 

واحتفلت نجوى كرم بحفل زفافها منذ أسابيع من رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.  


 

 

 

نجوى كرم الفنانة اللبنانية نجوى كرم أغنية يلعن البعد الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

رسالة من إليسا لـ نجوى كرم عقب إعلان زواجها لعمر الدهماني

الأكثر قراءة

شهد سعيد كلمة السر، النشطاء يكشفون الفيديو المتسبب في إنهاء التعاقد مع شوبير

تنسيق الدبلومات الفنية 2024، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية

بعد إنهاء التعاقد مع شوبير، تعرف على مصير برنامج "ملعب أون تايم"

انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

القضاء الأعلى يكشف حقيقة استقالة المستشار حماده الصاوي النائب العام السابق

حكاية شهد سعيد تثير غضب المصريين.. ضربت زميلتها جنة عليوة وأخذت جائزتها.. الجمهور يكشف الحقائق.. والنشطاء: بنت مين في مصر؟.. امنعوها من أولمبياد باريس

رسميا، المتحدة تنهي التعاقد مع أحمد شوبير

صدامات عربية في الدور التمهيدي لـ دوري أبطال أفريقيا

منوعات

المزيد

فقدان 65 ألفا من أكواب القهوة في مصنع تسلا بأوروبا

بريطانيا تدرس تشديد قوانين حيازة القوس والنشاب لهذا السبب

طرح أكبر هيكل عظمي لديناصور للبيع بسعر خيالي (صور)

الصحراء الأكثر جفافا على وجه الأرض تزهر فجأة في حدث نادر للغاية، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم الخميس

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 11-7-2024 بالأسواق

الكابوريا بـ 185 جنيهًا، تعرف على أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

التخبط الرياضي عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لأزمة جنة عليوة وشهد سعيد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنيسة بنت الحارث، شقيقة النبي المجهولة وأخته من الرضاعة

تفسير رؤية تغسيل الميت في المنام وعلاقتها بالتخلص من الذنوب والمعاصي

لو حاسس بظلم وقع عليا أعمل إيه؟ هبة عوف تقدم الحل المثالي

المزيد
الجريدة الرسمية