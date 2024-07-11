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ثقافة وفنون

ضمن ألبوم مفيش ممنوع، لطيفة تطرح أغنية "الحياة سكرة"

لطيفة.فيتو
لطيفة.فيتو

طرحت النجمة لطيفة تاسع كليبات ألبومها الجديد "مفيش ممنوع" والأغنية الجديدة تحمل اسم "الحياة سكرة"، وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع أمين نبيل، وميكس وماستر مصطفى رؤوف، والكليب من إخراج وليد ناصيف وتم تنفيذه بالذكاء الاصطناعي Ai.

 

أغنية سكرة لـ لطيفة


تقول كلمات الأغنية:
الحياة سكرة.. شمسها منورة 
تضحك لها وضحكتها.. مظبوطة بالمسترة
فرفشتها وعشتها.. حضناها وبحبها
غنتلها وغنتلي.. أحزاني ودعتها
أحزاني ودعتها

بالناس مش شاغلة بالي 
ماشية وبرقص في حالي 
وبقول يا أفراح تعالي.. يلا بينا نعيش

وعلى ايه بتحسبها بقى عدي
بكره تروق تبقى كده وردي
عقد السعادة جاهز وممضي.. اضحك متخبيش

 

وحققت لطيفة حتى الآن ما يزيد على 20 مليون مشاهدة لألبومها الجديد "مفيش ممنوع" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما تصدرت التريند في عدد من الدول العربية، وتصدر الألبوم كافة منصات الموسيقى التي حصلت على حقوقه خلال أقل من أسبوعين فقط.

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ألبوم مفيش ممنوع منصات الموسيقى يوتيوب لطيفة

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