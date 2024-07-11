كريم فهمي يكشف تفاصيل عمل جديد بمشاركة ياسمين عبد العزيز

كشف الفنان كريم فهمي أحدث أعماله المسرحية التى تجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويأتى ذلك التعاون بعد النجاح الكبير الذى حققوه في مسلسل ونحب تاني ليه، الذي عرض عام 2020.

وقال كريم فهمي خلال لقائه ببرنامج Et بالعربي عن المسرحية: “إن شاء الله في مسرحية كبيرة هتجمعني مع ياسمين عبد العزيز، وتجربة هتعجب الناس، وبيشارك معانا عدد كبير من النجوم منهم بدرية طلبة، إيمان السيد، وغيرهم، والمسرحية هتكون من إخراج خالد جلال".

كريم فهمي وياسمين عبد العزيز

وكانت آخر، الأعمال التى جمعت كريم فهمي وياسمين عبد العزيز، هو مسلسل “ونحب تاني ليه” الذى تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.



وشارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.