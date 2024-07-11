الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

في ذكرى ميلاده، مناقشة أعمال نصر حامد أبو زيد بمكتبة مصر الجديدة غدا

نصر حامد أبو زيد،
نصر حامد أبو زيد، فيتو

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة ندوة لمناقشة بعض أعمال نصر حامد أبو زيد، وذلك غدا الجمعة  الساعة 5.30 مساء. 

نصر حامد أبو زيد تخصص في فقه اللغة العربية والعلوم الإنسانية

والدكتور نصر حامد أبو زيد ‏ أكاديمي مصري، وباحث متخصص في الدراسات الإسلامية ومتخصص في فقه اللغة العربية والعلوم الإنسانية. 

ولد 5 يوليو 1943 وتوفي 10 يوليو 2010، من أشهر أعماله "هكذا تكلم ابن عربي، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، التفكير في زمن التكفير، فلسفة التأويل، دوائر الخوف - قراءة في خطاب المرأة، مدخل إلى السيميوطيقا". 

ويقدم الندوة عصام الزهيري وهو كاتب مهتم بالقضايا التراثية والتاريخية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

مكتبة مصر الجديدة العامة مكتبة مصر الجديدة نصر حامد أبو زيد

الأكثر قراءة

رسميا، المتحدة تنهي التعاقد مع أحمد شوبير

الكهرباء تعلن موعد انتهاء العمل بجداول تخفيف الأحمال

حكاية شهد سعيد تثير غضب المصريين.. ضربت زميلتها جنة عليوة وأخذت جائزتها.. الجمهور يكشف الحقائق.. والنشطاء: بنت مين في مصر؟.. امنعوها من أولمبياد باريس

درجات الحرارة المسجلة الآن في الظل بالمدن

أول مواجهة لوزير التعليم الجديد بالمدارس ذات الكثافات العالية (صور)

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الخميس 11 - 7 - 2024

بمشاركة الزمالك والمصري، نتائج قرعة الكونفدرالية لموسم 2024-2025

تعرف على منافس الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

منوعات

المزيد

بريطانيا تدرس تشديد قوانين حيازة القوس والنشاب لهذا السبب

طرح أكبر هيكل عظمي لديناصور للبيع بسعر خيالي (صور)

الصحراء الأكثر جفافا على وجه الأرض تزهر فجأة في حدث نادر للغاية، ما القصة؟

روسيا تطور روبوتا يعمل في الفضاء المفتوح

المزيد

خدمات

المزيد

مؤشر الفضة يسجل مستويات قياسية بالتداولات العالمية

أسعار الفاكهة اليوم، الجوافة تسجل 20 جنيهًا في سوق العبور

استقرار مؤشر الدولار (DXY) خلال حركة التداولات العالمية اليوم الخميس

البورصة المصرية، حركة مؤشر الذهب في تداولات سوق المال

المزيد
ads

انفوجراف

أثارت مخاوف أمريكا.. تفاصيل اتفاقية الشراكة بين روسيا والهند (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو التناجي المنهي عنه شرعًا؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بتحقيق السعادة والاستقرار

تعرف على سبب صيام يوم عاشوراء وأصل تسميته وسر الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية