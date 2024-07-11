في ذكرى ميلاده، مناقشة أعمال نصر حامد أبو زيد بمكتبة مصر الجديدة غدا
تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة ندوة لمناقشة بعض أعمال نصر حامد أبو زيد، وذلك غدا الجمعة الساعة 5.30 مساء.
نصر حامد أبو زيد تخصص في فقه اللغة العربية والعلوم الإنسانية
والدكتور نصر حامد أبو زيد أكاديمي مصري، وباحث متخصص في الدراسات الإسلامية ومتخصص في فقه اللغة العربية والعلوم الإنسانية.
ولد 5 يوليو 1943 وتوفي 10 يوليو 2010، من أشهر أعماله "هكذا تكلم ابن عربي، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، التفكير في زمن التكفير، فلسفة التأويل، دوائر الخوف - قراءة في خطاب المرأة، مدخل إلى السيميوطيقا".
ويقدم الندوة عصام الزهيري وهو كاتب مهتم بالقضايا التراثية والتاريخية.
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