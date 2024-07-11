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ثقافة وفنون

نسرين طافش عن فيلم المصيف: مثير للجدل وأفكاره شائكة

أبطال فيلم المصيف
أبطال فيلم المصيف

 كشفت الفنانة نسرين طافش عن تفاصيل فيلمها الجديد المصيف مع خالد الصاوي وعمرو عبد الجليل المقرر طرحه قريبا.

نسرين طافش تكشف تفاصيل فيلم المصيف 

 وقالت نسرين طافش:" الخلطة جديدة  وقصة الفيلم جديدة، وفكرة عميقة وفيها مواضيع مثيرة للجدل ومواضيع شائكة، إحنا ذهننا ارتبط بالمصيف بس بالفرح والضحك إحنا عندنا في فيلم المصيف رايح لمنطقة دراما عاليا جدا وأتمنى نعمل حاجة حلوة للناس".

وعن شخصيتها في أحداث فيلم المصيف قالت نسرين طافش:" بتشتغل فاشون دزاينر ومتجوزة من حد وفيها تدخل من طرف تالت علشان يلمس قلبها".

واحتفل صناع فيلم المصيف والذي يقوم ببطولته خالد الصاوي ونسرين طافش، بانطلاق التصوير في منطقة المنصورية.

وحضر افتتاح فيلم المصيف كل من نسرين طافش وخالد الصاوي وأبطال العمل الذين حرصوا على تقطيع التورتة.

 

 وفيلم المصيف يضم عددًا من النجوم منهم عمرو عبد الجليل وخالد الصاوي ونسرين طافش ونبيل عيسى وأحمد ماجد وبسنت السبكي ومن تأليف وإخراج سليم العدوي.

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الفنانة نسرين طافش الممثلة نسرين طافش نسرين طافش فيلم المصيف خالد الصاوي

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