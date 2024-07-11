رسميا، المتحدة تنهي التعاقد مع أحمد شوبير

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف برنامج الإعلامي أحمد شوبير عبر قنوات أون تايم سبورتس وإنهاء التعاقد معه بشكل فوري.

رحيل شوبير عن إعلام المتحدة

وقالت الشركة في بيان: “قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإجماع وقف البرنامج الذي يقدمه أحمد شوبير، ووفقًا للتعاقد الإعلامي معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فورًا، حيث إن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها”.

وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصًا على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق.

كما أكدت الشركة المتحدة حرصها على أن تقدم كوادرها إعلام مهني يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانَ عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها.