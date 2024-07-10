أمسية موسيقية عالمية على مسرح مكتبة مصر الجديدة غدا

يستضيف مسرح مكتبة مصر الجديدة في الثامنة من مساء غد الخميس فرقة الأوبرا كريستوفر فوكال، the crossover vocal ensemble band، لتقدم عرضا جديدا يضم مقتطفات من أهم الأوبرات العالمية وأغنيات من أشهر أعمال المسرح الغنائي الغربي.

أمسية موسيقية عالمية على مسرح مكتبة مصر الجديدة



يقدم فريق الكلاسيك كروس اوفر عرضا جديدا علي مسرح مكتبة مصر الجديدة وهو العرض الثالث لهذا الفريق علي خشبة مسرح المكتبة.

فريق الكروس اوفر أسسه احمد الشيمي وهو صوليست باص بفرقة اوبرا القاهرة.



تقدم الفرقة مقتطفات من الأغنيات الكلاسيكية لأشهر الأوبرات العالمية وايضا أغنيات من ديزني والميوزيكال أو المسرح الغنائي الغربي، وبعض الأغنيات العربية من ألحان الأخوين رحباني تغنيها المطربة رشا مكرم حيث تقدم بشكل كلاسيكي بمصاحبة عازفة البيانو الدكتورة نهي درويش العازفة المتميزة بدار الأوبرا المصرية وبكونسرفتوار القاهرة.

تضم الفرقة عددا من الأصوات المتميزة مثل

السوبرانو تانيا اسكندر

والباريتون عماد. رشدي

والتينور محمود عزمي

ومغنية المسرح الغنائي الغربي كريستين شريف

والمغنية الاوبرالية البرازيلية سوبرانو ناتاليا تريجو