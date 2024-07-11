حفلات مهرجان العلمين الجديدة، أسعار ضخمة لنجوم السوبر ستار

تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، والذي يستمر حتي 30 أغسطس المقبل، وتعتبر هذه الدورة دورة استثنائية، نظرا لفعاليتها المختلفة في معظم المجالات سواء بالرياضة أي الفن، وكل ما يخص الطفل والعديد من المجالات الأخري، كما أن النسخة الثانية من المهرجان تشهد إحياء أكثر من 10 حفلات للسوبر ستار.

وبدأ الجمهور في حجز تذاكر حفلات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية وأول حفل ضمن الفعاليات هو حفل الكينج محمد منير والذي من المقرر انطلاقه غدا الجمعة 12 يوليو.

ويفتتح الكينج محمد منير أولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، ومن المقرر إقامة الحفل يوم 12 يوليو الجاري.

أسعار تذاكر حفل محمد منير في العلمين الجديدة

وطرحت الشركة المنظمة أسعار تذاكر حفل محمد منير بمهرجان العلمين الجديدة، وجاءت الأسعار كالتالي الفئة الأولى 600 جنيه للتذاكرة الواحدة، بالإضافة إلى فئة أخرى بسعر 80 ألف جنيه شاملة 10 تذاكر.

حفل عمرو دياب

يشهد مهرجان العلمين الجديدة ، في نسخته الثانية إقامة عشر حفلات مختلفة لباقة من النجوم، ومن المقرر انطلاق المهرجان في الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس.

ويشارك أيضا الهضبة عمرو دياب ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بنسخته الثانية ومن المقرر إحياء الحفل يوم 9 أغسطس المقبل وجاءت أسعار التذاكر كالاتي الفشة الأولي سعرها 120 ألف جنيه وهي طاولة لـ 8 أفراد والفئة الثانية سعرها 60 ألف جنيه لـ 6 أشخاص والفئة الثالثة 900 جنيه والفئة الرابعة بـ 600 جنيه

شارك القيصر كاظم الساهر ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية والذي ينطلق يوم 11 يوليو وذلك بعد إحيائه حفلا غنائيا بالقاهرة الجديدة مؤخرا.

حفل كاظم الساهر في مهرجان العلمين

ومن المقرر إحياء حفل كاظم الساهر ضمن مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية يوم 18 يوليو الجاري ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

وتأتي الفئة الاولى بـ 150 ألف جنيه، والثانية فئة الـ high tables تأتي بـ 80 ألف جنيه، أما الثالثة تبلغ سعر تذكرتها 12 ألف جنيه، والرابعة بـ 8 آلاف جنيها، والخامسة بـ 6 آلاف جنيها.

أما الفئة السادسة تأتي بسعر 4 آلاف والسابعة تقدر ب ثلاثة ألف جنية.، والثامنة والاخيرة بألفي جنيها.

كما يشارك الفنان تامر حسني للمرة الثانية في فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية والذي المقرر انطلاقه 11 يوليو حتى 30 أغسطس

ومن المقرر أن يحيي تامر حسني حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية يوم 28 يوليو الجاري.

وأحيا تامر حسني مؤخرًا عددًا من الحفلات الغنائية مؤخرا والتي رفعت شعار كامل العدد

وجاءت أسعار حفل تامر حسني في مهرجان العلمين الجديدة كالآتي:

الفئة الأولي سعرها 50 ألف جنيه منضدة لـ 6 أفراد.

الفئة الثانية سعرها 80 ألف جنيه طاولة لثمانية أفراد.

الفئة الثالثة سعرها 850 جنيهًا.

و فئة التذكرة العادية سعرها 600 جنيه

وقرر القائمون على مهرجان العلمين الجديدة تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين في ظل معاناة أهالي غزة على يد جيش الاحتلال.