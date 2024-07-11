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ثقافة وفنون

خالد الصاوي ونسرين طافش يحتفلان بانطلاق تصوير فيلم المصيف (صور)

انطلاق تصوير فيلم
انطلاق تصوير فيلم المصيف، فيتو

احتفل صناع فيلم المصيف والذي يقوم ببطولته خالد الصاوي ونسرين طافش وخالد الصاوي، بانطلاق التصوير في منطقة المنصورية وسط أبطاله.

انطلاق تصوير فيلم المصيف 

وحضر افتتاح فيلم المصيف كل من نسرين طافش وخالد الصاوي وأبطال العمل الذين حرصوا على تقطيع التورتة.

 وفيلم المصيف يضم عددًا من النجوم منهم عمرو عبد الجليل وخالد الصاوي ونسرين طافش ونبيل عيسى وأحمد ماجد وبسنت السبكي وهو من تأليف وإخراج سليم العدوي.

يذكر أن عرض في شهر فبراير الماضي فيلم درويلة لعمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وحسني شتا وغيرهم من النجوم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير، حيث يحتوي على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية. 

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فيلم المصيف صناع فيلم المصيف خالد الصاوي نسرين طافش و

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