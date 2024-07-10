الأربعاء 10 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

هشام ربيع طليق الفنانة بوسي يتعرض لحادث سير مروع

هشام ربيع
هشام ربيع

تعرض رجل الأعمال هشام ربيع طليق الفنانة بوسي، لحادث سير مروع.

فى هذا السياق، نشر هشام ربيع عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لسيارته بعد الحادث الخطير الذي تعرض له منذ قليل، ولم يعلق عليها.

على الجانب الآخر، كان قد أكد رجل الأعمال هشام ربيع، أنه قام بتحرير محضر ضد أحد الأشخاص بسبب مشاجرة وقعت بينهما، بسبب أولوية المرور أثناء ذهابه إلى مطار القاهرة الدولي في ثاني أيام العيد، بعدما اعترضه الأخير بسيارته بشكل مفاجئ، ما تسبب في خسائر كبيرة بسيارة رجل الأعمال.

 

علي الجانب الآخر، كان قد كشف رجل الأعمال هشام ربيع، حقيقة عودته لطليقته المطربة بوسي ، بعدما انتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية علي السوشيال ميديا تزعم ذلك.

حقيقة عودة بوسي إلي طليقها 

وقال هشام ربيع في تصريح  خاص لـ فيتو:"نحن لم نعد لبعضنا ولكن تربطنا علاقة طيبة.. وكل ما تردد عن وجود قضايا بيننا أمر ليس له أساس من الصحة.. علاقتنا كويسة جدًّا ببعض ولكن مرجعناش لبعض ومعنديش علم مين قال كدا". 

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