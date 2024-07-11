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ثقافة وفنون

نسرين طافش: ميهمنيش فكرة الغرور أني أبقى فنانة وحواليا معجبين

نسرين طافش، فيتو
نسرين طافش، فيتو

أكدت الفنانة نسرين طافش، أنها في بعض الأوقات ترى تصارع الكثير من الأشخاص المحيطين بها لكسب قلبها، قائلة: معرفش أحب شخصين في وقت واحد.

نسرين طافش: "أنا قلبي دليلي" 

وأضافت نسرين طافش:" في بنات ساعات بتقول أنا أختار دا ولا دا ولكن أنا قلبي دليلي وببقى عارفة أنا عايزة أي من أول ما بشوف الشخص، ممكن ماقوش أني هو دا  فارس أحلامي، والحب بيجي بالعشرة ولكن إحساسي هو اللي بيدلني، ميهمنيش فكرة الغرور أني أبقي فنانة وحواليا معجبيين.

ومن ناحية أخرى، كشفت الفنانة نسرين طافش عن تفاصيل فيلمها الجديد المصيف مع خالد الصاوي وعمرو عبد الجليل المقرر طرحه قريبا.

أبطال فيلم المصيف، فيتو 

 وقالت نسرين طافش:" الخلطة جديدة  وقصة الفيلم جديدة، وفكرة عميقة وفيها مواضيع مثيرة للجدل ومواضيع شائكة، إحنا ذهننا ارتبط بالمصيف بس بالفرح والضحك إحنا عندنا في فيلم المصيف رايح لمنطقة دراما عاليا جدا وأتمنى نعمل حاجة حلوة للناس".

وعن شخصيتها في أحداث فيلم المصيف قالت نسرين طافش:" بتشتغل فاشون دزاينر ومتجوزة من حد وفيها تدخل من طرف تالت علشان يلمس قلبها".

واحتفل صناع فيلم المصيف والذي يقوم ببطولته خالد الصاوي ونسرين طافش، بانطلاق التصوير في منطقة المنصورية.

وحضر افتتاح فيلم المصيف كل من نسرين طافش وخالد الصاوي وأبطال العمل الذين حرصوا على تقطيع التورتة.

 وفيلم المصيف يضم عددًا من النجوم منهم عمرو عبد الجليل وخالد الصاوي ونسرين طافش ونبيل عيسى وأحمد ماجد وبسنت السبكي ومن تأليف وإخراج سليم العدوي

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الفنانة نسرين طافش نسرين طافش الممثلة نسرين طافش

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