تعرف على أبطال المسلسل الكوري "Human Starting From Today"

أفادت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أن الممثل لومون سيظهر في الدراما الخيالية القادمة “Human Starting From Today”، وذكرت وسيلة إعلامية أخرى، Star News، أن الممثلة Shin Se-kyung سوف تظهر في نفس العمل.

وذكرت وكالة الممثلة لأحد الصحف أن الممثلة تلقت عرضًا للعب دور البطولة في فيلم “Human Starting From Today”، وهي تفكر في ذلك بشكل إيجابي.

دراما Human Starting From Today

دراما Human Starting From Today من المقرر أن تكون من إخراج المخرج Kim Jung-kwon، المعروف بعروض مثل Love to Hate You، Lie After Lie، Are We in Love؟، Heartbreak Library، وغيرها من الأعمال الدرامية، وم تأليف كاتبا السيناريو بارك تشان يونج وتشو آه يونج، ويشتهر "بارك تشان يونغ" بدراما "the best chicken".

ومن المتوقع أن يلعب كلًا من لومون وشين سي كيونج شخصية كانغ سي يول وجوميهو أون هو في الدراما القادمة.

قصة مسلسل Human Starting From Today

مسلسل Human Starting From Today، والمعروف أيضًا باسم I Am A Human From Today، سوف يصور علاقة حب وكراهية بين Gumiho (ثعلب ذو تسعة ذيول في الأساطير الكورية الجنوبية) ونجم كرة قدم، وستبدأ الرومانسية بين الشخصيتين بالمشاحنات وتنتقل في النهاية إلى الحب المزدهر.

إذا قبل Lomon وShin Se-kyung عرض المسلسل القادم، فسيقومان بتأريخ الشخصيتين Kang Si-yeol وGumiho Eun-ho، وبحسب ما ورد سوف يبث لومون الحياة في شخصية لاعب كرة القدم النجم، كانغ سي يول، الذي يتمتع بشخصية نرجسية وحب كبير للذات، ويعتبر نفسه أفضل لاعب كرة قدم في العالم، ومع ذلك، تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يواجه جوميهو غريبة الأطوار تدعى إيون هو.

وخلال أحداث العمل، من المقرر أن تعرض Shin Se-kyung جانبًا شريرًا وممتعًا من نفسها من خلال تصوير Eun-ho، التي لديه هوايات متعددة، على عكس أنثى غوميهو النموذجية، التي اعتادت إغواء الرجال وأكل أكبادهم لتحويل أنفسهم إلى بشر، تعيش إيون هو حياة مختلفة، وتتجنب الرجال طوال حياتها الطويلة.

لسوء الحظ، تتحول إلى إنسان بعد أن واجهت نجم كرة القدم كانغ سي يول وتواجه أزمة غير مرغوب فيها، وسرعان ما يبدأ الثنائي في خوض العديد من المعارك والمشاحنات، وفي النهاية يقعان في حب بعضهما البعض.

الممثل لومون

ظهر "بارك سولومون"، المعروف أيضًا باسم "لومون"، لأول مرة في عام 2014 بمسلسلين دراميين، "عروس القرن" و"4 ساحرات أسطوريات"، وقد لعب دور البطولة في الدراما الصينية Lookism، المقتبسة من الويبتون الذي يحمل نفس الاسم، وحصل على اعتراف وشهرة عالميين من خلال تصويره لشخصية طالب المدرسة الثانوية، لي سو هيوك، في مسلسل Netflix عن الزومبي All of Us Are Dead.

بعد ذلك، لعب دور البطولة في سلسلة من المسلسلات، بما في ذلك Revenge of the Others وBranding in Seongsu، وتم تأكيد مشاركته مؤخرًا في دراما Coupang Play Family Plan.

الممثلة شين سي كيونج

بدأت شين سي كيونج حياتها المهنية في التمثيل كممثلة طفلة وحققت إنجازًا كبيرًا في المسرحية الهزلية الكلاسيكية High Kick Through the Roof، وظهرت Shin Se-kyung في العديد من الأفلام والأعمال الدرامية، وظهرت لأول مرة في التمثيل عندما كانت في الثامنة من عمرها في عام 1998 وظهرت على ملصق الألبوم المنفرد لـ Seo Taji Take Five.

اشتهرت بمسلسلات درامية مثل Arthdal ​​Chronicles وRun On وRookie Historian Goo Hae-ryung وThe Bride of Haebaek وSix Flying Dragons وغيرها من العروض، وظهرت شين سي كيونغ مؤخرًا في الدراما الكورية التاريخية "أسر الملك".