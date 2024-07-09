أخبار مصر: الوحدة الإماراتي يكشف ما حدث لـ أحمد رفعت، عودة الموجة الحارة، رسالة برلمانية بشأن حقل ظهر، مفاجأة مرتقبة عن شيرين

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

شهادة أمام الله، مسؤول الوحدة الإماراتي يكشف تفاصيل ما فعله دياب بـ أحمد رفعت (فيديو)

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن مفاجأة قوية بشأن تهرب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية من الرد على اللاعب الراحل أحمد رفعت، ونادي الوحدة الإماراتي لحل أزمة الأوراق.

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي الأول بالتشكيل الجديد اليوم، ومؤتمر صحفي لمدبولي

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أول اجتماع للحكومة الجديدة بالتشكيل الجديد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

هاني حتحوت لـ وليد دعبس: المسؤول عن موت أحمد رفعت لازم يحاسب ورئيس مودرن: أنتم عايزين تولعوا الدنيا (فيديو)

دخل الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج “الماتش” في مشادة على الهواء مع وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، بسبب قضية اللاعب الراحل أحمد رفعت.

طاقة النواب توجه رسالة للمصريين بشأن حقل ظهر وتكشف موقفها من خطة تخفيف الأحمال (فيديو)

أكد النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أنه لا توجد أي مشكلات في حقل ظهر.

عودة الجحيم، الأرصاد تحذر من ارتفاع كبير بدرجات الحرارة بداية من اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة تبدأ من اليوم الثلاثاء حتى الأحد الموافق 14 يوليو 2024.

تفاصيل حالة شيرين عبد الوهاب الصحية بعد خروجها من المستشفى، ومقرب يكشف عن مفاجأة وشيكة

أكد مصدر مقرب من المطربة شيرين عبد الوهاب، خروجها من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية والانتهاء من كافة الفحوصات الطبية اللازمة لها من إشاعات على المخ وتحاليل أخرى.

بعد إحالته إلى لجنة خاصة، تفاصيل مناقشة برنامج الحكومة الجديدة بالبرلمان

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برنامج الحكومة الجديدة، إلى لجنة خاصة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس في الجلسة المقبلة 21 يوليو الجاري.

بعد تمرد رفاقه عليه، بايدن يعلن موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددًا أنه سيواصل حملته الانتخابية للفوز بفترة رئاسية جديدة، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه للسيطرة على "تمرد" محتمل من رفاقه الديمقراطيين الذين يشعرون بالقلق من أن الحزب قد يخسر الرئاسة والكونجرس في انتخابات الخامس من نوفمبر.

مصدر بالأهلي يكشف مفاجأة في ملف تجديد عقد علي معلول

قال مصدر داخل الأهلي إن هناك اتفاق تم مع التونسي علي معلول بشأن تجديد تعاقده الذي انتهى يوم ٣٠ يونيو الماضي بشكل رسمي.

ترامب: بايدن كان شاحبا خلال المناظرة ولم أكن أعرف ما كان يحدث وأستبعد انسحابه من الانتخابات

استبعد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب أمس الإثنين أن ينسحب منافسه الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي رغم الضغوط التي يمارسها عليه حلفاؤه الديموقراطيون بسبب مخاوفهم إزاء صحته الذهنية.

يقترب من الـ 500 جنيه، تعرف على أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

سجلت أسعار اللحم الكندوز ارتفاعها في الأسواق، مع ارتفاع سعر لحم كندوز صغير ومتوسط السن مقابل انخفاض الكبير، وذلك وفق تقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

بينهم دولة عربية، إحصاء حديث يكشف كيف غيرت موجات الهجرة في نمو عدد سكان بعض البلدان؟

أصبحت حركة الهجرة العالمية عاملًا إضافيًّا يحدد نمو أو انخفاض عدد السكان في البلدان، إضافة إلى معدلات الإنجاب والوفيات في هذا البلد أو ذاك، وفق إحصاء جديد.

جيل بايدن تدافع عن نفسها: الترشح للرئاسة هو قرار جو

دافعت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن محاولة إعادة انتخابه لولاية جديدة، قائلةً إنها "مؤيدة تمامًا" لترشح زوجها لعام 2024.

إبراهيم فايق لمنتقدي حلقة أحمد رفعت: مفيش احترام لحرمة الميت والراجل علق وصيته في رقبتي

رد الإعلامي إبراهيم فايق على بعض الانتقادات التي وجهت إليه خلال الساعات الماضية بعد استضافته نادر شوقي وكيل الراحل أحمد رفعت.

غير متعمدة ولكن، جريشة يحسم الجدل بشأن إلغاء هدف وسام أبو علي أمام طلائع الجيش

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن اتحاد الكرة هو المسؤول عن ملف التحكيم وعليه فعل ما يتراءى لهم من أجل الخروج من الموسم السيئ تحكيميًّا.

روسيا تستقبل مودي، جولة بمركبة يقودها بوتين وعرض للخيول (فيديو وصور)

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين ورافقه في جولة حول مقر إقامته خارج موسكو قبل المحادثات الرسمية المقررة في الكرملين اليوم الثلاثاء.

تحرك مفاجئ لأسعار الذهب قبل ساعات من شهادة رئيس المركزي الأمريكي أمام الكونجرس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لشهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام الكونجرس وبيانات التضخم لشهر يونيو لتقييم الخطوة التالية من قبل البنك المركزي الأمريكي.

صور أقمار صناعية تُظهر توسع إيران في إنتاج الصواريخ الباليستية

أظهرت صور حديثة عبر الأقمار الصناعية توسعات كبيرة في منشأتين إيرانيتين رئيسيتين للصواريخ الباليستية، وقدر باحثان أمريكيان أن التوسعات تهدف إلى زيادة إنتاج الصواريخ، وهو ما أكده ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار.

لن تصدق، مغربية تحصد لقب أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم

أثارت أول مؤثرة مغربية أنشأها الذكاء الاصطناعي اختير لها اسم "كنزة ليلي" إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب خاصة بعد فوزها، بلقب أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم.