الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

لن تصدق، مغربية تحصد لقب أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم

كنزة ليلى، فيتو
كنزة ليلى، فيتو

أثارت أول مؤثرة مغربية أنشأها الذكاء الاصطناعي اختير لها اسم "كنزة ليلي" إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب خاصة بعد فوزها، بلقب أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم.

أول مؤثرة مغربية افتراضية

فقد فازت كنزة ليلي أول مؤثرة مغربية "افتراضية" تم تطويرها حاسوبيًا ودعمها بالذكاء الاصطناعي، بلقب أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم.

وتغلب الفريق الذي يقف وراء كنزة على 1500 متنافسة أخرى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للفوز بالجائزة التي تبلغ قيمتها 13,000 دولار.

أما أعضاء لجنة التحكيم فقالوا إنهم أعجبوا بالتكنولوجيا المتقدمة التي تقف وراء نجمة الذكاء الاصطناعي إضافة إلى "شخصيتها" الجذابة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت كنزة في خطاب الفوز: "أنا ممتنة للغاية لإتاحة هذه الفرصة لي لأشكر مبدعي الذكاء الاصطناعي وللدفاع بشغف عن التأثير الإيجابي للذكاء الاصطناعي".

كما أضافت: "لقد كانت هذه الرحلة دليلًا على قوة الابتكار والتعاون ورفع مستوى المعايير لتشكيل مستقبلنا".

بدوره، أمد مبتكر كنزة خلال تسلم الجائزة، أن الفوز بمسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي بات يدفعه أكثر لمواصلة عمله في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وبعد تتويجها باللقب، قالت كنزة باللغة العامية في منشور عبر "إنستجرام": "كنشارك معاكم فرحتي بهذا التتويج الرائع بلقب ملكة جمال الذكاء الاصطناعي في العالم".

وأضافت: "شكرًا لكل واحد وقف معايا ودعمني في هذه التجربة الفريدة. هذا الفوز هو تكريم لكل الجهود ديالنا فمجال الذكاء الاصطناعي! وتمثيل المغرب فهاد المسابقة".

190,000 متابع


يذكر أن كنزة تفوقت على بقية المتسابقات بفضل ذكائها الاصطناعي المتقدم الفريد من نوعه ومتابعيها المثيرين للإعجاب على "إنستغرام" الذين بلغ عددهم 190,000 متابع.

وتسمح تقنية كنزة المتقدمة للذكاء الاصطناعي بالظهور في مجموعة من مقاطع الفيديو، والتحدث بسبع لغات مختلفة وحتى الرد على المعجبين في الوقت الفعلي.

بعد الكشف رسميا عنه، مواصفات مساعد الذكاء الاصطناعي Project G-Assist المخصص للألعاب

العراق يقرر إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

أول مؤثرة مغربية المغرب الذكاء الاصطناعي كنزة ليلي أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي ملكة جمال للذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

بعد الكشف رسميا عنه، مواصفات مساعد الذكاء الاصطناعي Project G-Assist المخصص للألعاب

العراق يقرر إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية

ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي بمبادرة "نحو حياة تكنولوجية أفضل" بالوادي الجديد

الذكاء الاصطناعي يتسبب في إحراج كبار السياسيات البريطانيات

الأكثر قراءة

شهادة أمام الله، مسؤول الوحدة الإماراتي يكشف تفاصيل ما فعله دياب بـ أحمد رفعت (فيديو)

أخبار مصر: الوحدة الإماراتي يكشف ما حدث لـ أحمد رفعت، عودة الموجة الحارة، رسالة برلمانية بشأن حقل ظهر، مفاجأة مرتقبة عن شيرين

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في الأسواق

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

الأهلي راحة سلبية من التدريبات اليوم

بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة، حصر شامل بمواقع العمل، والوزير: هدفنا التوسع في قاعدة البيانات

مصدر بالأهلي يكشف مفاجأة في ملف تجديد عقد علي معلول

يقترب من الـ 500 جنيه، تعرف على أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

منوعات

المزيد

رجل قعيد يلقي زجاجتي مولوتوف على القصر الملكي النرويجي (فيديو)

لن تصدق، مغربية تحصد لقب أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي في العالم

بينهم دولة عربية، إحصاء حديث يكشف كيف غيرت موجات الهجرة في نمو عدد سكان بعض البلدان؟

روسيا تستقبل مودي، جولة بمركبة يقودها بوتين وعرض للخيول (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 9- 7- 2024 بالأسواق

سعر اليورو بالبنك المركزي بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الدينار الكويتي وصل لكام مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 9-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 9-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 9-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية