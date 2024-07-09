إبراهيم فايق لمنتقدي حلقة أحمد رفعت: مفيش احترام لحرمة الميت والراجل علق وصيته في رقبتي

أحمد رفعت، رد الإعلامي إبراهيم فايق على بعض الانتقادات التي وجهت إليه خلال الساعات الماضية بعد استضافته نادر شوقي وكيل الراحل أحمد رفعت.

وقال خلال برنامجه التلفزيوني الكورة مع فايق: "عيب أوي الهرتلة اللي بتحصل من امبارح احترموا الراجل اللي مات ده وبلاش شغل بص العصفورة".

‏وواصل: "أحمد رفعت‬⁩ جه هنا وعلّق وصية في رقبتي، وأنا أديت دوري الإعلامي بالشكل اللي يرضي ربنا عني وده اللي يهمني".

إبراهيم فايق تعليقا على أزمة الراحل أحمد رفعت: الاعلام مش دوره التحقيق.. الاعلام دوره يشاور على المشكلة والمسئولين هما اللي يدورا ويحققوا

يعرض الآن مجانًا على شاهدhttps://t.co/bJvqEFWvoc #الكورة_مع_فايق#MBCMASR2 pic.twitter.com/rN51S85rnV — الكورة مع فايق (@ElKoraMa3Fayek) July 8, 2024

وقال: "أنا أنظر على المشهد الحقيقي، حتى لا تضيع الحقيقة".

وتابع: “أسهل حاجة الواحد يرد على المهاترات، لكن اللي مؤثر فيَّ أن الحديث على رفعت والطعن فيه وهو مش موجود ومفيش احترام لحرمة الميت”.

وواصل: "اتقال ما ليس فى أحمد رفعت، وأن أنا أرد على المهاترات دا هيبقى له تمن، وأنا مش هبعد عن الموضوع الأساسي".

وليد دعبس تمثيلية سخيفة في حلقة نادر شوقي وإبراهيم فايق

ووصف الدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، حلقة الإعلامي إبراهيم فايق ونادر شوقي وكيل اللاعب الراحل أحمد رفعت بـ"التمثيلية السخيفة".

نادر شوقي وحلقة إبراهيم فايق، فيتو

وقال وليد دعبس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "ما حدث أمس في حلقة إبراهيم فايق مع نادر شوقي تمثيلية سخيفة لا تليق بمذيع كنت أقول إنه مذيع عنده مصداقية متكاملة ولكنه ظهر عكس ذلك"- حسب قوله.



حقائق أزمة أحمد رفعت يرويها وليد دعبس

وتابع: "إبراهيم فايق جاب وكيل أحمد رفعت ولما جاب رئيس نادي جاب رئيس نادي إنبي، مجابش رئيس نادي اللاعب موضوع مبالغ فيه وما اتقالش فيه الحقائق كلها لأن الحقائق كلها موجودة عندنا إحنا بس".

استبعاد وليد دعبس من حلقة إبراهيم فايق ونادر شوقي

ولفت: "جمعنا نقاش حاد مع إبراهيم فايق لأنه رفض وجودي في الحلقة وكان رده انت مش طرف إحنا بنتكلم عن الإدارة السابقة، وهنا أؤكد بإنه واضح أن الموضوع كان متركز وله هدف".

أحمد رفعت، فيتو

القصة والحقيقة الكاملة في ملابسات أزمة أحمد رفعت

ولفت: "مفيش حد هيخاف على أحمد رفعت أكتر ما احنا خُفنا عليه، لا أحد يزايد على إننا وقفنا معاه من أول ثانية لآخر ثانية حتى في مشكلة التجنيد، وكيله يدعى بطولة زائفة احنا الوحيدين إللي وقفنا مع أحمد رفعت بدون منفعة، وكيله كان معه من أجل المنفعة".

وتابع: "قبل تولي المسؤولية في نادي مودرن جاء عرض من الوحدة الإماراتي بمليون دولار للاعب أحمد رفعت جابه نادر شوقي وفضل يزن في الموضوع وأحمد رفعت أيضا كان عايز يروح الإمارات بأي طريقة، فالنادي أرسل لوزارة الشباب والرياضة توضيح بشأن سفره والوزارة أرسلت قرارا وزاريا بمد فترة خروجه بعد مباراة إفريقيا أي أن اللاعب حصل على 3 أشهر ويحصل على تصريح كل 3 شهور، وهذا ورق غير مزور"

أزمة تجنيد أحمد رفعت وخروجه للإمارات

وواصل: "في حالة المد اللي تمت دي كان مسؤولية وزارة الشباب والرياضة هي من ترسل للتجنيد وتأخذ الرد وترسله إلي النادي ومعنا صورة من الخطاب المرسل من الوزارة إلي الأمانة العامة للقوات المسلحة بشأن مد فترة تواجد أحمد رفعت في الإمارات كفترة معايشة 3 أشهر، الأمانة العامة للقوات المسلحة رفضت المد وهذه هي المشكلة، ولما عاد اللاعب لمصر قعد من شهر يناير حتى سبتمبر وظل يلعب ولما جينا نسفره أفريقيا قالوا لأ مينفعش نسفره لأن عنده مشكلة في التجنيد وجبت أحمد رفعت وحكالي القصة وقلت له انت ليه من شهر 1 إلى شهر 9 ما رحتش ليه سلمت نفسك".

أحمد رفعت، فيتو

قضية أحمد رفعت في القضاء العسكري وموقف اللاعب

وأشار: "أحمد رفعت كان عنده تخوف إنه يسلم نفسه لوحدته العسكرية، هو كان آماله كلها إنه يحترف برة وبناءً عليه راح سلم نفسه هناك والأمر الطبيعي لما يسلم نفسه يروح السجن والموقف النبيل للجيش وضعوه في جهاز الرياضة العسكري وكان قاعد في معيشة مناسبة ومجهزة بشكل لائق في فندق جهاز الرياضة العسكري وكان يتدرب مع فريق طلائع الجيش على أساس الحفاظ على لياقته، وخلال تلك الفترة كان هناك تحقيق مع اللاعب بشأن تهربه من التجنيد وتم عمل قضية في القضاء العسكري وقمنا بتكليف 2 محامين له وفضلنا في الجلسات لحد لما حكم في الجلسات بإنه أخذ سنة سجن، تقدمنا بمذكرة وساعدنا فيها طلائع الجيش وتم قبولها لحد لما تخيف العقوبة من سنة إلي شهرين والشهرين كانوا في جهاز الرياضة العسكري، وتم معاملته في القوات المسلحة أحسن معاملة ولا راح يوم سجن ولا اتبهدل، وإحنا وقفنا معاه وهو كانت نيته ميكملش معانا وعايز يحترف، وخلال فترة الشهرين كنت أتواصل معه يوميا لأن كان متضايق فكنت أنصحه بالصبر وإن الأمور ستنتهى سريعا"

واختتم وليد دعبس حديثه: "ما يحدث متاجرة بعد وفاة أحمد رفعت وعايز أقول للناس إن أي حد خاطئ في الموضوع إحنا أول ناس كنا هنطالب بالقصاص منه".