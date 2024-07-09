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سياسة

طاقة النواب توجه رسالة للمصريين بشأن حقل ظهر وتكشف موقفها من خطة تخفيف الأحمال (فيديو)

حقل ظهر، فيتو
حقل ظهر، فيتو

حقل ظهر، أكد النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أنه لا توجد أي مشكلات في حقل ظهر.
 

حقيقة تسرب المياه الي حقل ظهر 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لا صحة لما تردد عن تسرب المياه إلى حقل ظهر ما تسبب في تراجع إنتاجه وحدوث به مشكلات".

 

بشرى سارة بشأن حقل ظهر 

وتابع: "حقل ظهر شغال ومفهوش مشكلة، ومفيش بئر بالحقل حدث له تضرر، ونطمئن المواطنين بزيادة إنتاج الحقل الفترة المقبلة".

بعد انتشار شائعات خروجه عن الخدمة، تعرف على إنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعي

رئيس البحوث الفلكية: حقل ظهر ناتج من ترسيبات نهر النيل

متى تنتهي أزمة تخفيف أحمال الكهرباء؟

ولفت إلى أن أزمة انقطاع الكهرباء حالة طارئة وخلال 6 أشهر سيتم حلها، وأعضاء مجلس النواب يرفضون تخفيف الأحمال.


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