الثلاثاء 09 يوليو 2024
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سياسة

بعد إحالته إلى لجنة خاصة، تفاصيل مناقشة برنامج الحكومة الجديدة بالبرلمان

رئيس الوزراء يعرض
رئيس الوزراء يعرض برنامج الحكومة أمام البرلمان، فيتو

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برنامج الحكومة الجديدة، إلى لجنة خاصة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس في الجلسة المقبلة 21 يوليو الجاري.

 

جلسة النواب لعرض برنامج الحكومة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الإثنين من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأفراد حكومته، حيث تم عرض برنامج عمل الحكومة الجديدة.

 

تضم اللجنة في عضويتها 42 نائبًا، محمد أبو العينين، وكيل المجلس، رؤساء اللجان النوعية، ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والأعضاء سليمان وهدان، غادة علي، مصطفى بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندى ألفي ثابت، أحمد فرغل، وأحمد فتحي.

تفاصيل برنامج الحكومة الجديدة

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برنامج الحكومة الجديدة، متضمنا العديد من الملفات الداخلية والخارجية، وكيفية التعامل مع جميع الإشكاليات التي تواجه المواطنين.

 

 

مدة دراسة برنامج الحكومة أمام لجنة النواب

وتبدأ اللجنة فور إحالة برنامج الحكومة إليها في دراسته وإعداد تقرير بشأنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على مجلس النواب في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. 

رئيس الوزراء يعرض برنامج الحكومة على البرلمان خلال 20 يوما من التشكيل

وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

 

مناقشة برنامج الحكومة في مجلس النواب 

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. 

ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. 

 

ضوابط حصول الحكومة على ثقة البرلمان

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. 

فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور. 

ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة في المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

جدير بالذكر أن المادة 146 من الدستور تنص على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. 

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا. 

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

 

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