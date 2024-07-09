يقترب من الـ 500 جنيه، تعرف على أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

أسعار اللحوم في الأسواق، سجلت أسعار اللحم الكندوز ارتفاعها في الأسواق، مع ارتفاع سعر لحم كندوز صغير ومتوسط السن مقابل انخفاض الكبير، وذلك وفق تقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم كندوز في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن، سعر لحوم كندوز صغير السن، أسعار لحوم الكندوز متوسطة السن في محلات الجزارة وفي أسواق المحافظات؛ في السطور الآتية:

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر كيلو اللحم كندوز كبير في الأسواق

وسجل سعر اللحم الكندوز كبير السن انخفاضًا قدره 7 جنيهات مقارنة بسعره السابق، ليسجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 336 جنيهًا، لتتراوح أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

أما لحم كندوز صغير السن فسجل ارتفاعًا قدره 2.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، وجاءت أسعارها كالآتي:

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 384 جنيهًا في الأسواق.

أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 300 جنيه للكيلو في الأسواق.

يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، سجل ارتفاعًا قدره جنيهين عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 385.5 جنيه في الأسواق.

سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 250 جنيهًا أقل سعر له في الأسواق.

يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.