تفاصيل حالة شيرين عبد الوهاب الصحية بعد خروجها من المستشفى، ومقرب يكشف عن مفاجأة وشيكة

أكد مصدر مقرب من المطربة شيرين عبد الوهاب، خروجها من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية والانتهاء من كافة الفحوصات الطبية اللازمة لها من إشاعات على المخ وتحاليل أخرى.

وأوضح المصدر، أن المطربة شيرين تعاني من آلام نفسية غير الجراحية، لأنها تعيش أسوأ فترة في حياتها وغضبها الشديد بالتشهير بها، لافتًا إلى أن شيرين سوف تعود للجمهور لشرح ماذا حدث طالبه منهم الدعاء لها بالتعافي والعودة للحياة مجددًا بعد الأزمات التي مرت بها.

وتابع المصدر، أن بنات شيرين عبد الوهاب معها لم يفارقنها داخل المستشفى، مؤكدًا أن شيرين لم تتنازل عن القضايا الموجهة لطليقها حسام حبيب من أجل استرداد حقها بالقانون.