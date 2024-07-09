شهادة أمام الله، مسؤول الوحدة الإماراتي يكشف تفاصيل ما فعله دياب بـ أحمد رفعت (فيديو)

أحمد رفعت، كشف الإعلامي هاني حتحوت عن مفاجأة قوية بشأن تهرب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية من الرد على اللاعب الراحل أحمد رفعت، ونادي الوحدة الإماراتي لحل أزمة الأوراق.

ونقل هاني حتحوت في تصريحات خلال برنامجه «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد» رسالة عامر الصيعري عضو إدارة الوحدة الإماراتي ليكشف ملابسات قضية أحمد رفعت.

وتلى “حتحوت” رسالة عامر الصيعري، والتي قال فيها: "في البداية خالص العزاء لأسرة الفقيد أحمد رفعت لاعب الفريق السابق الذي نحبه ونحترمه".

تصريحات عضو مجلس إدارة الوحدة الإماراتي

وحول أسباب رحيل أحمد رفعت عن نادي الوحدة، قال الصيعري: “هذه شهادتي أمام الله، أحمد رفعت رحل عن الفريق بسبب حالته الفنية، بناء على طلب المدير الفني مانويل خيمينيز”.

وأضاف الصيعري: "رفعت كان على خلق كبير، لكنه كان عصبيًا، وعندي أسئلة.. لو كان هناك مشكلة أخلاقية لماذا دفعنا له مستحقاته كاملة في مايو 2023؟ ولماذا لم نتجه للمحكمة الرياضية ونفسخ تعاقده دون الحاجة لمنحه راتبه؟»، مؤكدًا أن رحيل رفعت كان قرارًا فنيًا بحتًا.

وتابع عضو مجلس إدارة الوحدة: "قبل التوقيع مع رفعت، تواصل معي شخصيًا أحمد دياب، الرئيس التنفيذي لشركة نادي فيوتشر آنذاك، للتأكيد على أن التصريح سيصدر قريبًا، واستمر التواصل لنتأكد من قانونية وجوده معنا".

واصل عضو مجلس إدارة الوحدة قائلًا: “تساءلنا كيف سنرسل المقابل بينما لم يحصل اللاعب على التصريح، فأكد دياب أن أوراقه سليمة وأنها جاهزة”.

وأتم عضو مجلس إدارة الوحدة الإماراتي حديثه قائلًا: “للأسف تبرأ دياب لاحقًا من رفعت ولم يعد يرد بعد عدة محاولات من جانبنا”.