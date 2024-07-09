الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي الأول بالتشكيل الجديد اليوم، ومؤتمر صحفي لمدبولي

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أول اجتماع للحكومة الجديدة بالتشكيل الجديد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتناقش الحكومة خلال اجتماعها الأول عددًا من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ومهام عمل اللجان الوزارية الجديدة وقرارات مجلس الوزراء.

ويعقب اجتماع مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا يعقده الدكتور مصطفى مدبولي لإعلان ما تم من مناقشات وقرارات وتكليفات خلال أول اجتماع أسبوعي للحكومة الجديدة.