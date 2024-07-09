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اقتصاد

تحرك مفاجئ لأسعار الذهب قبل ساعات من شهادة رئيس المركزي الأمريكي أمام الكونجرس

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لشهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام الكونجرس وبيانات التضخم لشهر يونيو  لتقييم الخطوة التالية من قبل البنك المركزي الأمريكي.

بورصة الذهب عالميا

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2361.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0208 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع أكثر من واحد بالمئة أمس الإثنين، وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2369.70 دولار.

ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته أمام الكونجرس على مدى يومين، وسيبدأ في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بمجلس الشيوخ قبل أن يذهب إلى مجلس النواب غدا الأربعاء.

أسعار الفائدة الأمريكية

وتتوقع الأسواق فرصة قدرها 77 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر وخفض آخر بحلول ديسمبر، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

ويزداد الإقبال على شراء الذهب الذي لا يدر عائدا مع انخفاض أسعار الفائدة.

وينتظر المتعاملون في السوق أيضا بيانات مؤشرات أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين لشهر يونيو  والمقرر صدورها يومي الخميس والجمعة على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.84 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1005.25 دولار بينما ربح البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1009.93 دولار.

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