هاني حتحوت لـ وليد دعبس: المسؤول عن موت أحمد رفعت لازم يحاسب ورئيس مودرن: أنتم عايزين تولعوا الدنيا (فيديو)

وفاة أحمد رفعت، دخل الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج “الماتش” في مشادة على الهواء مع وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، بسبب قضية اللاعب الراحل أحمد رفعت.

نفى وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، حول قيامه بالتجاوز في أخلاقيات اللاعب الراحل أحمد رفعت.

وقال وليد دعبس، إن كل ما تردد حول قيامه بالتجاوز في أخلاق اللاعب الراحل أحمد رفعت غير صحيح، مضيفًا: أحمد رفعت لاعب خلوق، وقد قمت بالإشادة به وبعائلته خلال تصريحاتي الأخيرة.

وتابع: سبب اللغط كان السؤال الذي وجه لي حول أسباب رحيل أحمد رفعت عن الوحدة الإماراتي، وهل كان سببًا أخلاقيًّا، فكان ردي: لا تعليق.

واعترض وليد دعبس، على تناول الإعلامي هاني حتحوت، لتصريحات مسؤول الوحدة الإماراتي، قائلًا: ما حدث كلام فارغ وأنا رجل من عائلة وأفهم في الأصول.

عايزين تولعوا الدنيا وانت مش قاضي ياهاني.. مناقشة ساخنة بين وليد دعبس وهاني حتحوت على الهواء بسبب أحمد رفعت #صدى_البلد #الماتش @HHathout pic.twitter.com/B9aNbrR8yG — صدى البلد (@baladtv) July 8, 2024

ليرد هاني حتحوت، قائلا: لم أتهم حضرتك، لكن ما قلته حرفيا هو "ما اعتبر"، وهذا ليس اتهاما، كما أننى أردت تفسير للتصريحات المتداولة عبر سوشيال ميديا حول أزمة اللاعب الراحل.

وقبلها دخل وليد دعبس مشادة أولى مع هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، وقال له: “أنت إعلامي ولست قاضيًا لتحكم على الواقعة”.

وصرخ وليد دعبس، في وجه “حتحوت” قائلًا: «أحمد رفعت قال عني أنت أبويا".

وردّ حتحوت قائلًا: “موت رفعت أكبر والمسؤول عن موت رفعت لازم يحاسب”.

وانفعل وليد دعبس على الهواء، وقال: “أنتوا دمرتوا الإعلام.. أنتوا مأجورين.. ده مش إعلام أبدًا”.

وردّ هاني حتحوت على وليد دعبس: “يا دكتور وليد إحنا مش مأجورين،ـ وأنت لم تجب على العديد من التساؤلات التي طرحناها خلال المداخلة، ولن نرد على كلمة مأجورين مرة أخرى لأنها خرجت في لحظة عصبية”.

وأضاف: “هدفنا هو ملاحقة كل من تسبب فيما حدث لأحمد رفعت، ثم حصلت المعجزة، التي جعلته يعود مرة أخرى ويقول لنا ما حدث له، فلازم يتحاسب من تسبب فيما حدث له”.

وتابع:"أحمد رفعت مات موتة ربنا لكنه قال إن هناك أحدا تسبب في هذه الأزمة القلبية، ولن نسمح لأحد أن يحدث له مرة أخرى مثلما حدث لأحمد رفعت".

وقال وليد دعبس: “الموضوع فيه لبس، ده مفيش ورقة من نادي فيوتشر اللي هو ابني أنا غلط، وأحمد متعملش أي إجراء معاه غير كل خير ليه ولأسرته ولأي حد بيحبه، غير كدة وكدة مفيش برنامج متقالش فيه على أخلاقيات أحمد مني”.

وتوجه هاني حتحوت بسؤال، قائلًا: «واثق من موقف ابنك (اللي هو مودرن سبورت) في هذه القصية؟»، ليرد وليد دعبس: “واثق من الموقفين، موقف ابني وابني اللي قاله أحمد رفعت”.

وأضاف وليد دعبس: “لو عمال تاخد في كلام احمد رفعت كله نسيت ليه إنه قال الراجل ده مش رئيس نادي ده أبويا”.

ليرد هاني حتحوت: "لأني ببساطة واقف عند نقطة واحدة وهي من ضغط على رفعت وأدى بحسب اللاعب إلى وفات أنا ميهمنيش الكويس اللي في القصة اللاعب قال أنا هموت. ميهمنيش لأن اللاعب مات، بس فقدنا اللاعب هيهمني ايه اللاعب قال كلام كويس».

ليعلق وليد دعبس: "الظاهر أنت برضو بتحاول تحور الحوار، بقولك الراجل قال ده أبويا مش كلمة حلوة، أبويا دي كلمة كبيرة يا دكتور".

ليقاطعه هاني حتحوت: “لكن موت رفعت أكبر يا دكتور، والمسؤول عن موته لازم يحاسب”.

وتوجه هاني حتحوت بسؤال: “هل دعيت إلى تحقيق خلال الأيام الماضية؟»، ليرد وليد دعبس: "أنا أروح تحقيق؟ ليه إن شاء الله؟. على أساس إيه مش في لجان قانونية”.

فيتو تكشف الجاني الحقيقي وراء وفاة أحمد رفعت

وكشفت فيتو تفاصيل الجريمة التي تعرض لها الراحل أحمد رفعت، وأدت إلى ضغوط شاء الله أن يتحدث عنها اللاعب قبيل رحيله بأيام.

عقد أحمد رفعت مع نادي الوحدة الإماراتي

وحصلت فيتو على نسخة من العقد المبرم بين مودرن فيوتشر ونادي الوحدة الإماراتي والمدموغة بختم مودرن فيوتشر.

ويتضمن العقد البند الرابع -بند المفاجأة- حيث ينص على: “يؤكد النادى المعير -فيوتشر- على عدم وجود أية عقبات قانونية أو تنظيمية تحول دون انتقال أحمد رفعت، وتسجيله في النادي المشتري وفقا لأحكام هذه الاتفاقية”.



وهكذا تكشف الفقرة الرابعة أن نادى فيوتشر أقر بأن اللاعب أحمد رفعت ليست لديه أي عقبات قانونية تمنعه من الاحتراف والإعارة في النادى الإماراتى.

بنود عقد أحمد رفعت المبرم بين الوحدة وفيوتشر

والفقرة الرابعة التى تضمنها العقد الذي حصلت “فيتو” على نسخة منه تميط اللثام وتكشف المستور فيما جرى ولا يزال تتعدى صداه حدود ملاعب الكرة، وأصبح حديث العامة والخاصة في مصر وخارجها.

فيتو من جانبها تضع النص المفاجأة أمام جهات التحقيق وتفتح أبوابها أمام ردود الآخرين.

وشهدت الساعات الماضية تبادل الاتهامات بين بعض المسئولين حول المتسبب في وصول أحمد رفعت لأزمة نفسية انتهت إلى تعرضه للإصابة بأزمة قلبية في مباراة الاتحاد السكندري، قبل أن يتلقى العلاج لعدة أشهر، إلا أنه عانى من تدهور مفاجئ في حالته ليتوفى يوم السبت الماضي.

وكان وليد دعبس رئيس نادي مودرن قال في تصريحات تلفزيونية: "قبل تولي المسئولية في نادي مودرن جاء عرض من الوحدة الإماراتي بمليون دولار للاعب أحمد رفعت جابه نادر شوقي وفضل يزن في الموضوع، وأحمد رفعت أيضا كان عايز يروح الإمارات بأي طريقة، فالنادي أرسل لوزارة الشباب والرياضة توضيح بشأن سفره والوزارة أرسلت قرارا وزاريا بمد فترة خروجه بعد مباراة أفريقيا أي أن اللاعب حصل على 3 أشهر، ويحصل على تصريح كل 3 شهور، وهذا ورق غير مزور".