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رياضة

غير متعمدة ولكن، جريشة يحسم الجدل بشأن إلغاء هدف وسام أبو علي أمام طلائع الجيش

الأهلي وطلائع الجيش،
الأهلي وطلائع الجيش، فيتو

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن اتحاد الكرة هو المسؤول عن ملف التحكيم وعليه فعل ما يتراءى لهم من أجل الخروج من الموسم السيئ تحكيميًّا.

وأشار إلى أنه حال تولي إبراهيم نور الدين مهمة المدير الفني للجنة الحكام فسوف يقوم الجميع بتوجه التهئنة له.

 

تحليل جهاد جريشة لأداء حكام مباراتي الدوري أمس 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "علينا انتظار النتائج في تطوير منظومة الحكام أيًا كانت اللجنة التي ستتولى المهمة في الموسم المقبل، والمدير الفني مسئول عن ملف التطوير والطبيعي أن يمتلك الخبرات، واتحاد الكرة عليه تحمل المسئولية في تعيين أي حكم حتى لو كان معتزلا في الموسم الجاري، الأهم بالنسبة لنا هو تطور منظومة التحكيم المصري".

وأضاف: "أداء حمادة القلاوي وطاقم التحكيم كان جيد، والهدف الملغي قرار سليم بعد لمسة يد على وسام أبوعلي أما طلائع الجيش وفقا لقانون الكرة، رغم أن لمسة اليد غير متعمدة، لكنه استفاد منها وسجل الهدف، وقرار الحكم صحيح بعد اللجوء للفار".

وواصل: "لعبة أحمد عادل ركلة جزاء صحيحة لصالح الاتحاد السكندري أمام بيراميدز، ومحمود البنا لم يراها جيدا وكان يجب تدخل الـvar، من أجل احتسابها ركلة جزاء وكانت ستفرق كثيرًا في المباراة، وهو خطأ مؤثر في النتيجة".

 

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جهاد جريشة الأهلي طلائع الجيش بيراميدز الاتحاد

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